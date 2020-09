Rebondissement inattendu dans le dossier Lionel Messi

Le rendez-vous au sommet n'a pas permis aux deux parties de se mettre d'accord. Jorge Messi a tenu bon, assurant que son fils Lionel souhaitait toujours quitter le FC Barcelone et ne se considérait même plus joueur du club. Une posture qui explique son absence depuis la reprise de l'entraînement et le début, plutôt positif d'après les échos catalans, de l'ère Ronald Koeman.

Il a trouvé face à lui un président blaugrana Josep Maria Bartomeu tout aussi décidé, lui répondant que le contrat de La Pulga jusqu'en juin 2021 était légal et valide (il a qui plus est l'appui de LaLiga dans cette affaire) et qu'il était hors de question que le n° 10 mette les voiles cet été, précisant qu'il attaquerait en justice si c'était le cas. Inflexible lui aussi donc. Mieux, selon Sport, il aurait même proposé une prolongation d'un an, jusqu'en juin 2022 !

«90% de chances qu'il reste»

Deux positions radicalement opposées donc. Mais des informations venant d'Argentine en disent un peu plus sur la possible suite des opérations. TyC Sports et Fox Sports expliquent en effet en chœur que la possibilité que l'international albiceleste (138 sélections, 70 réalisations) reste une saison de plus au Barça est bien réelle. La réunion, bien que tendue, ne se serait pas si mal passée selon ces deux médias et le natif de Rosario pourrait surprendre tout son monde en décidant de rester.

Il y aurait même «90% de chances» qu'il reste, selon Martin Arevalo, journaliste pour TyC Sports, qui explique que l'attaquant, qui envisage sérieusement d'aller au bout de son bail en juin 2021, prendra sa décision ce jeudi. Une décision qu'il annoncera ensuite publiquement. Quand ? On ne sait pas encore, mais l'épilogue de cette affaire semble très proche.

Mañana define leomessi. Pero hay un nuevo escenario: existen chances concretas de que el mejor del mundo siga hasta junio de 2021 y cumpla su contrato.

A esta altura lo está evaluando. Los dirigentes le pidieron por… https://t.co/2EwShAblQ5 — Martin Arevalo (@arevalo_martin) September 2, 2020

"HAY UNA CHANCE CONCRETA Y REAL QUE MESSI SE QUEDE UN AÑO MÁS"#FOXRadio - @marcelosottile informó que desde el entorno de Leo afirman que la reunión fue buena y crece la posibilidad de continuidad por una temporada más en Barcelona. pic.twitter.com/uiWsBrXHpN — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 2, 2020