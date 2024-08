Atlético de Madrid : improbable retournement de situation pour João Félix !

La carrière de João Félix arrive à un tournant. À 24 ans, il n’a pas été conservé par le FC Barcelone, où il a été prêté la saison dernière. Ses performances n’ont pas suffisamment convaincu les Blaugranas de le conserver de manière durable, eu égard à son imposant salaire et les demandes de l’Atlético de Madrid (au moins 60 M€). Ce dernier a tout de même recruté le milieu offensif portugais en 2019 contre 127 M€.

Il n’est pas donc pas question de le brader, d’où ces prêts successifs, d’abord à Chelsea puis au Barça, et peut-être à Benfica cette saison, pour essayer de le relancer. Son Euro 2024 moribond n’arrange pas son cas. À Madrid, la porte semblait être fermée jusque-là. Son passif avec Diego Simeone est jugé trop important pour être conservé, d’autant que la relation avec les supporters et la direction du club n’est franchement pas brillante non plus.

João Félix aligné avec Correa et Griezmann

C’est pourtant bel et bien à la Ciudad Deportiva Wanda Alcalá de Henares que le joueur de 24 ans a repris le chemin de l’entraînement. D’abord en solo pour son premier jour, avant d’être intégré aux séances collectives. Mieux même, les premières indications tactiques laissent à penser que le Portugais pourrait s’intégrer durablement au sein des Colchoneros cette saison. Marca et d’autres médias espagnols ont remarqué une amélioration de sa situation personnelle.

Le Cholo Simeone a commencé à travailler avec un 5-4-1, convertible en 5-2-3 en phase offensive, avec un trident offensif constitué de Griezmann en soutien de Correa… et de João Félix. Cette nouvelle peut étonner, d’autant que Rodrigo Riquelme est le seul joueur offensif absent en ce moment. L’Atlético cherche toujours un avant-centre pour pallier le départ d’Alvaro Morata mais l’ancien placardisé est aujourd’hui invité à la table. Reste à savoir si ça le sera de manière durable ou non.