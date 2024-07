Benfica pousse pour le retour de João Félix

Sélectionné avec le Portugal lors de l’Euro en Allemagne, João Félix (24 ans) n’a pas vraiment réussi à briller. Pourtant, il comptait sur cette compétition pour convaincre le Barça de le recruter définitivement ou éventuellement d’autres clubs de miser sur lui. Mais ça ne se bouscule pas vraiment au portillon. Un temps intéressés, Aston Villa et Fenerbahçe sont passés à autre chose. De son côté, le FC Barcelone a toujours dans l’idée de le faire revenir selon Mundo Deportivo.

Mais le dossier n’a pas vraiment avancé. Ce mercredi, Record précise que Benfica pousse pour faire revenir l’ancien de la maison. Les Portugais ont déjà tenté le coup plus tôt cet été. Et ils sont prêts à continuer puisqu’ils ont repris les négociations avec l’Atlético de Madrid. Il reste à savoir si Benfica réussira à convaincre les Colchoneros et João Félix.