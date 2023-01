PSG : Lionel Messi change d’avis et prend une décision surprenante pour son avenir !

La suite après cette publicité

Lionel Messi est actuellement libre de tout contrat. L’international argentin peut donc discuter avec tous les clubs potentiellement intéressés par ses services et s’engager avec eux dès maintenant. La panique à Paris ? Pas vraiment, puisque tout indique que le champion du monde 2022 va prolonger l’aventure. Les discussions entre les deux parties auraient bien avancé, et du côté de la direction parisienne, on se montre plutôt confiant. Désormais très à l’aise à Paris, bien dans le vestiaire et consciente que très peu de clubs peuvent lui proposer un meilleur challenge sportif, La Pulga a envie de rester.

Et ce, même s’il a récemment reçu une proposition colossale en provenance d’Arabie Saoudite, tout comme l’hypothèse d’un retour à Barcelone est parfois fantasmée par la presse de l’autre côté des Pyrénées. Mais la vedette de l’Albiceleste va bien prolonger à Paris, reste cependant à voir si ça sera pour une saison ou pour une durée un peu plus étendue.

Coup dur pour le Barça

En revanche, il sait déjà de quoi sera fait son avenir post-PSG. Ou du moins, il sait où il ne veut pas jouer. Si certains en Catalogne espéraient encore de le voir revenir au Barça après son aventure parisienne, il n’en sera rien selon El Nacional. Messi ne voudrait plus jamais jouer pour le FC Barcelone. Déjà, parce qu’il considère que c’est un chapitre de sa carrière qui s’est fermé, mais aussi parce que rejoindre le FC Barcelone ne serait pas bon du tout pour son image. Une décision assez surprenante et choc, puisque beaucoup de monde, fans comme observateurs, était convaincu qu’il allait revenir un jour ou l’autre.

Tout comme le principal concerné a toujours présenté le Barça comme son club de coeur. Selon le média, on ne reverra donc plus jamais le natif de Rosario défendre la tunique blaugrana. Reste donc à voir de quoi sera faire la suite de la carrière de celui que beaucoup considèrent le GOAT. La MLS ? Un retour en Argentine ? Une retraite au PSG ? Du haut de ses 35 ans, il semble encore avoir quelques saisons dans les jambes…