Quand un dirigeant du Barça insulte violemment Messi de «nain hormoné»

Ce jeudi, dans le cadre de l’enquête judiciaire concernant le fameux Barçagate et ces entreprises engagées par le clan Bartomeu pour dénigrer des joueurs et des adversaires politiques, la presse espagnole révèle des messages que d’anciens dirigeants du Barça s’envoyaient. Et certains sont particulièrement violents. Román Gómez Ponti, ancien directeur des services juridiques, est notamment très cru quand il parle de Messi dans un message WhatsApp datant de janvier 2021.

« Barto, vraiment, tu ne peux pas être aussi bonne personne avec ce rat. Le club lui a tout donné et lui n’a fait qu’imposer une dictature au niveau des transferts, des prolongations, des sponsors juste pour lui etc. Je ne pourrai pas le faire mais aux chiffres de son contrat, il faut ajouter Pinto, la prolongation de Suarez et Alba, ou la commission pour la prolongation de Fati (Rodrigo Messi, agent ? Mais il ne sait même pas lire et en plus il a un trafiquant de drogue en tant que partenaire). Et surtout, le cumul de chantages que le club et ceux qui y travaillent ont subi à cause du nain hormoné qui doit la vie au Barça. Mais quand ça se passe mal (la pandémie), tu reçois le message : "président, baisse le salaire des autres, mais pas les nôtres, Luis Suarez et moi tu nous touches pas". J’espère qu’il partira dans l’indifférence générale, c’est le pire qu’il peut lui arriver (un mercenaire de plus) », a-t-il ainsi écrit à l’ancien président du club dans un message révélé par Sport. A noter que Gerard Piqué et Sergio Busquets ont aussi été insultés.

