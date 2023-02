OM : Igor Tudor laisse du temps à Vitinha

La suite après cette publicité

Pour la première fois, contre Nice, Vitinha, nouvelle recrue, et la plus chère de l’histoire de l’Olympique de Marseille, était titulaire. Sorti à la mi-temps, il a fait des premiers pas mitigés. Igor Tudor, en conférence de presse, est revenu sur les débuts du Portugais et demande du temps.

OM : les premiers pas mitigés de Vitinha