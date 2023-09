Classement FIFA : l’Argentine creuse l’écart en tête

La tradition l’oblige, la FIFA vient de dévoiler son classement mondial. Sans surprise, l’Argentine garde la tête et creuse même l’écart sur ses poursuivants après avoir parfaitement débuté les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026 grâce à ses victoires sur l’Équateur (1-0) et la Bolivie (0-3). De son côté, la France, vice-championne du monde, conserve sa deuxième place, mais perd du terrain à la suite de sa défaite contre l’Allemagne (2-1), en match amical la semaine passée. Le Brésil complète le podium (3e) tandis que l’Angleterre (4e) et la Belgique (5e) restent en embuscade dans le Top 5.

En parallèle, la Croatie (6e) et les Pays-Bas (7e) maintiennent leur position respective tandis que le Portugal (8e, +1) double l’Italie (9e, -1), tenu en échec par la Macédoine du Nord (1-1) en match éliminatoire pour l’Euro 2024 et voit dangereusement arrivée dans son dos l’Espagne (10e). Concernant les progressions notables, elles sont à mettre au crédit de trois nations : l’Albanie (62e, +3), la Guinée-Bissau (106e, +6) et Aruba (193e, +6).