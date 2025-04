Dernier espoir ou dernier supplice : l’AC Milan de Sergio Conceição joue sa survie contre l’Inter Milan

Le match retour de la demi-finale de la Coppa Italia entre l’AC Milan et l’Inter Milan, prévu mercredi soir, sur la pelouse du stade Giuseppe Meazza, s’annonce comme un affrontement décisif pour les deux clubs milanais. Après un match aller conclu sur un score de (1-1), où Tammy Abraham avait ouvert le score pour Milan avant l’égalisation d’Hakan Çalhanoğlu pour l’Inter, les deux équipes se retrouvent à égalité. Pour l’Inter Milan, leader de la Serie A et qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, cette compétition est un bon moyen de viser un triplé historique cette saison. Malgré une récente défaite contre Bologne en championnat, l’entraîneur Simone Inzaghi reste confiant quant aux ambitions de son équipe.

De son côté, l’AC Milan, actuellement neuvième en Serie A et éliminé de la Ligue des champions depuis belle lurette, veut frapper fort, à l’heure où le club traverse une grosse crise. Après le succès en Supercoppa en janvier dernier, la Coppa représente la dernière opportunité de remporter un deuxième trophée cette saison pour s’offrir un petit doublé de coupes nationales. L’entraîneur Sergio Conceição insiste sur le fait que la motivation de son équipe est centrée sur ses propres objectifs, et non sur l’idée de contrarier les ambitions de triplé de l’Inter. Le retour de joueurs clés comme Kyle Walker et Ruben Loftus-Cheek, récemment absents pour cause de blessure et de maladie, pourrait renforcer les chances des Rossoneri. Ce derby milanais promet donc une confrontation intense, avec des enjeux majeurs pour les deux clubs.

Un match comme les autres ?

Si ce derby della Madonnina sent toujours bon la poudre, ce match retour prend une forme particulière pour les Rossoneri avec les rumeurs gravitant autour du futur coach et du futur directeur sportif : «c’est un match très important pour tout le monde, les joueurs, les supporters, pour ceux qui travaillent à Milanello. Nous en sommes conscients. Les grands clubs essaient d’aller jusqu’au bout dans toutes les compétitions. Nous devons faire notre travail. C’est un match très important pour tout le monde et nous le savons. Une saison positive pour Milan implique de se battre pour le Scudetto et de progresser en Ligue des champions. Atteindre la finale de la Coupe d’Italie doit être une évidence pour cette équipe. Nous voulons remporter un titre. Nous devons faire un grand match et être très compétitifs. C’est la cinquième fois que nous affrontons l’Inter cette année, ma quatrième, et chaque match est différent et a sa propre histoire. Tout dépendra de notre performance. Nous devons jouer à un haut niveau, sinon ce sera difficile», a déclaré l’entraîneur portugais.

En cette période trouble, Conceição veut d’abord penser à son groupe plutôt qu’à la rivalité : «ruiner les chances de triplé de l’Inter ? La motivation ne vient pas de l’adversaire, mais de notre travail quotidien, de notre travail d’aujourd’hui, de ce que nous devons faire pour créer des difficultés à l’adversaire. Ces choses-là n’entrent pas dans le vestiaire. Le match le plus important pour nous, c’est demain. Dans ces matchs, être favori ou non ne fait aucune différence, du moins pour moi. Ce qui compte, c’est notre préparation et notre travail. Un bilan et un sentiment sur mon parcours à Milan ? J’en parlerai en fin de saison. De tout ce que nous avons accompli, bon et mauvais, après six mois de travail». Encore plus qu’à son habitude, ce choc italien sera suivi de très près pour de multiples raisons.