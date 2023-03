Pablo Sarabia lâche ses vérités sur le PSG

La suite après cette publicité

Revoilà Pablo Sarabia ! Un mois et demi après son départ du PSG, l’ailier espagnol retrouve le plaisir de rejouer régulièrement. En 6 matchs de Premier League disputés, il connait déjà un plus gros temps de jeu (405 minutes) qu’en Ligue 1 cette saison (362 minutes). Il a même ouvert son compteur le 24 février dernier contre Fulham. Certes, les Wolves ne réalisent pas un grand championnat, seulement 15es, mais l’intéressé assure dans un entretien à The Telegraph qu’il est bien plus heureux désormais.

«C’était incroyable de jouer avec Messi, Mbappe et Neymar et ce fut une très bonne expérience, mais pour moi, la chose la plus cruciale, c’est de se sentir important dans l’équipe. Je préfère être dans une autre équipe pour ressentir cette unité, le sentiment d’en faire partie et d’être un membre important d’une famille, plutôt qu’un simple groupe d’individus», démarre l’ancien Sévillan transféré cet hiver contre environ 7 M€ (5 M€, plus 2 M€ de bonus) comme nous l’avions révélé.

Il lui fallait quitter le PSG, où son rôle devenait de moins en moins enthousiasmant. « Je n’étais pas content de ne pas jouer. C’est très difficile de jouer avec le niveau des joueurs du PSG donc j’ai pris la décision de venir ici. Dans ma carrière, j’ai traversé beaucoup de moments difficiles, mais maintenant je pense que je veux apprécier le travail. Je sens qu’en ce moment, je suis dans la fleur de l’âge de ma carrière», affirme celui qui va fêter ses 31 ans le 11 mai prochain. En plus, il retrouve un entraîneur, Julen Lopetegui, qu’il apprécie beaucoup.

À le lire, on pourrait presque croire que tout était déjà bouclé à partir du moment où le technicien espagnol a débarqué en Angleterre. «Il m’a appelé très tôt (après sa nomination en novembre). Quand il a appelé, c’était la clé parce que j’avais besoin d’un entraîneur qui croit en moi. Nous avons déjà une relation depuis longtemps. C’est un très bon entraîneur et j’aime son ADN, la façon dont il entraîne et les choses qu’il fait. Pour cette raison, j’étais très excité de venir ici. » Un transfert qui arrange finalement tout le monde.