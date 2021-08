Stade Brestois : Romain Faivre a séché le déplacement à Strasbourg

Voilà une affaire dont se serait bien passée le Stade Brestois. Courtisé par l'AC Milan, Romain Faivre n'a pas honoré à la surprise générale sa convocation pour le déplacement de ce dimanche à Strasbourg (3-1). Le milieu de terrain a avisé ses dirigeants de sa décision dix minutes avant l'heure de rendez-vous fixée à l'aéroport révèle ainsi Le Télégramme. Une attitude qui a provoqué le courroux du directeur sportif du Stade Brestois 29 Grégory Lorenzi. Excédé l'homme fort du club breton a annoncé que son joueur s'exposait à des potentielles sanctions.

« Ça ne restera pas sans conséquence : personne n’est au-dessus de l’institution et on fera en sorte qu’elle soit respectée. Il y aura des décisions et des sanctions qui seront prises. Je n’avais aucun engagement moral envers Romain quant à un départ. On a une réflexion sur nos actes pour montrer que ce ne sont pas les joueurs qui décident, » a ainsi confié Lorenzi. Double passeur décisif face au PSG la semaine dernière (2-4), Romain Faivre pourrait compromettre son avenir avec une telle attitude...