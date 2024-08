Un ancien joueur de l’OM prend la défense d’Elye Wahi

La première d’Elye Wahi au Vélodrome a viré au cauchemar. Quatre énormes occasions ratées en première période, une sortie sous la bronca du public marseillais et un nul décevant face à un Reims pourtant diminué (2-2), l’ancien Lensois n’en gardera pas un souvenir impérissable. Cependant pour Marc Libbra, ancien joueur formé à l’OM, les fans olympiens se sont montrés trop dur avec le jeune Wahi (21 ans). « C’est contre-productif de lui rentrer dedans. Aubameyang a su s’en relever parce que c’est un immense joueur, plein d’expérience. Wahi, lui, est un jeune en apprentissage. Il découvre le plus haut niveau et sa pression. Par rapport à Sanchez ou Aubameyang, les supporters doivent changer leur grille de lecture. Wahi est ici pour progresser, il faudra être patient, le laisse travailler et faire un bilan dans six mois », a expliqué l’ancien attaquant aux 41 buts en 149 matchs sous la tunique phocéenne dans les colonnes de La Provence.

Depuis le match de dimanche, l’international Espoirs (11 sélections, 3 buts) reçoit des critiques très dures de la part des supporters marseillais sur les réseaux sociaux. Une déception populaire qui peut aussi s’expliquer par l’immense attente qui entoure l’ancien Montpelliérain. « On ne doit pas attendre de lui qu’il porte seul l’attaque de l’OM, même si je suis persuadé qu’il a le potentiel pour le faire à l’avenir. S’il marque entre 12 et 15 buts, ce sera déjà une saison très réussie », a précisé Libbra, qui demande de la patience avec le nouveau numéro 9 phocéen. L’attaquant de 21 ans aura pour sa part l’occasion de faire taire les critiques dès ce samedi 21 heures avec l’OM face à Toulouse au Stadium.