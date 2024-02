OL-Nice : Marcin Bulka flingue l’arbitre

Vendredi soir, l’Olympique Lyonnais a fait plier l’OGC Nice au Groupama Stadium (1-0). Après la rencontre, Jean-Pierre Rivère, le président des Aiglons, a demandé des comptes aux arbitres. Très en colère, il a poussé ensuite un gros coup de gueule face aux journalistes en zone mixte. Comme lui, Marcin Bulka était très remonté après l’homme au sifflet du soir, à savoir Mr Clément Turpin.

«C’est un scandale arbitral. Pas seulement ce match, mais aussi le match d’avant. L’arbitre avait une influence sur ce match, c’est ce que je pense. Il y a eu un penalty manqué sur Guessand, une main oubliée et un autre penalty clair sur Lotomba. On a revu les images, c’est scandaleux, il faut faire quelque chose. Le gardien a perdu du temps et on a eu que trois minutes d’arrêts de jeu.» Le message est passé…