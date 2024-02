OL - Nice : les notes du match

Depuis l’arrivée de Pierre Sage et le mercato ambitieux réalisé cet hiver, l’OL est revenu à ses standards habituels. Impressionnants depuis plusieurs matches, les Gones restent sur cinq victoires lors de leurs sept dernières rencontres dans l’élite. Face à l’OGC Nice, les ouailles de Pierre Sage avaient affaire à un premier test face au dauphin de Ligue 1. Sûr des qualités de son équipe, le technicien de 44 ans a reconduit l’équipe qui s’est imposée à Montpellier en intégrant Orel Mangala et Clinton Mata à la place de Corentin Tolisso et Jake O’Brien, indisponibles. Et dès les premiers instants de la rencontre, les Aiglons se sont montrés dangereux en terres lyonnaises. La recrue hivernale Mohamed-Ali Cho se montrait en jambes à deux reprises et sa seconde tentative, un centre contré par Ainsley Maitland-Niles, trouvait le poteau gauche d’un Anthony Lopes battu (9e). Dominés lors du premier quart d’heure, les Rhodaniens n’ont pas vu le jour et Morgan Sanson était proche d’ouvrir le score (20e). Pourtant, un peu contre le cours du jeu, ce sont les locaux qui ont allumé la première mèche.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Nice 39 22 7 11 6 5 22 15 3 Monaco 38 21 10 11 5 5 40 30 4 Brest 37 21 12 10 7 4 30 18 5 Lille 35 21 12 9 8 4 29 17 6 Lens 35 21 7 10 5 6 27 20 7 Rennes 31 21 6 8 7 6 31 25 8 Marseille 30 21 6 7 9 5 29 23 9 Reims 30 21 -2 9 3 9 27 29 10 Strasbourg 25 21 -7 6 7 8 22 29 11 Lyon 25 22 -11 7 4 11 23 34 Voir le classement complet

Trouvé sur un superbe centre en retrait d’Ernest Nuamah, Orel Mangala n’a laissé aucune chance à Marcyn Bulka (1-0, 22e). Le premier but du milieu belge sous la tunique de l’OL qu’il a rejoint cet hiver. Suite à cette ouverture du score, Lyon a été plus libéré et s’est procuré plusieurs occasions sous l’impulsion d’un Maxence Caqueret omniprésent (31e, 35e). Au retour des vestiaires, le match a été plus équilibré. Plutôt inspiré avant l’heure de jeu, les coéquipiers d’un Saïd Benrahma encore timide ont failli doubler la mise mais la sublime demi-volée de Clinton Mata a tutoyé le poteau de Nice (47e). Finalement, plus la fin de match approchait, plus le Gym a multiplié les offensives pour égaliser. Alors que Moffi (64e) et Rosario (69e) tentaient leur chance, Lyon n’avait pas de réponses et la pression s’accentuait sur les buts d’Anthony Lopes. Finalement, malgré les offensives de Jérémie Boga (84e, 86e), la solidarité lyonnaise a permis à l’OL de ramener les trois points dans ce choc de prestige. Une victoire qui confirme le regain de forme des Gones qui poursuivent leur remontée au classement. Désormais onzièmes, à égalité de points avec Strasbourg (10e), les pensionnaires du Groupama Stadium devront confirmer leur meilleure forme vendredi prochain à Metz (21h). Nice cale mais conserve provisoirement la deuxième place.

L’homme du match

Caqueret (7) : tout simplement le maître du jeu lyonnais, ce vendredi soir. Quelques erreurs techniques en début de match à noter, mais Maxence Caqueret a ensuite réalisé un match de grande qualité, à commencer par une belle frappe proche du but (31e). On l’a ensuite vu réaliser une excellente récupération, puis une passe précieuse pour Nuamah (33e). Pour un total de 7 ballons récupérés et trois duels importants gagnés, sa présence aura fait beaucoup de mal au milieu de terrain de l’OGC Nice. Bien aidé par Mangala et Matic, Maxence Caqueret est en train de retrouver sa meilleure forme.

Olympique Lyonnais

Lopes (6) : il débute son match par une énorme erreur qui aurait pu faire but, mais qui termine sur le poteau (9e), il se rattrape ensuite par une belle claquette devant Sanson (20e). Un sauvetage en fin de match également à noter (85e), pour un total de six arrêts dans ce match. Le portier lyonnais aura réussi sa fin de match.

Maitland-Niles (6) : fautif au marquage sur le centre niçois sur le poteau (9e), AMN a ensuite confirmé son très bon retour. Efficace défensivement, il a aussi effectué des très bonnes combinaisons offensives, qui ont notamment amené à une belle frappe de Caqueret (31e), avant d’être impliqué sur l’ouverture du score des Gones. Moins en vue en seconde période et un peu déstabilisé face à Bard en fin de match, il aura néanmoins assuré sa place de titulaire sur le flanc gauche.

Mata (6) : il se manque totalement après l’erreur de Tagliafico (5e), avant de se rattraper en se montrant plus solide par la suite, à l’instar d’un très bon sauvetage de la tête devant Ndayishimiye (20e). Il s’est même offert une belle demi-volée passée proche du montant de Bulka (48e). Un total de cinq récupérations réalisées.

Caleta-Car (5) : comme l’ensemble de la défense lyonnaise, il aura été en difficulté jusqu’à l’ouverture du score. Mais il a semblé le plus fébrile, avec quelques erreurs (17e). Sans vraiment d’incidence puisque la défense lyonnaise aura réussi à tenir, mais il a failli provoquer une énorme erreur, après une mauvaise compréhension avec Lopes (67e).

Tagliafico (5,5) : une grosse erreur de relance qui a failli être fatale (5e), mais il a ensuite tenu son rang devant Cho et l’attaque du GYM. Combatif et souvent au duel, l’Argentin se sera permis quelques montées pour aider Benrahma, mais cela n’aura rien donné.

Caqueret (7) : voir ci-dessus

Mangala (6,5) : intéressant en début de partie dans les phases défensives, la recrue hivernale a débloqué son compteur d’une belle frappe vers la lucarne pour ouvrir le score. Sa première mi-temps aura été réussie, avec une bonne maitrise technique et quatre ballons récupérés. Mangala aura ensuite un peu été en retrait après la pause, avant de sortir au profit d’Orban (74e) , qui aura manqué une énorme occasion (87e).

Matic (6,5) : aligné derrière Caqueret et Mangala, l’expérimenté milieu de terrain aura beaucoup aidé ses partenaires pour prendre le dessus sur le bloc niçois. Un total de trois ballons récupérés, trois dégagements importants et une précision technique pour ressortir le ballon qui fait beaucoup de bien. Clairement l’homme de l’ombre de cette partie.

Benrahma (4) : pour sa deuxième titularisation, la recrue hivernale aura encore déçu. On notera des difficultés balle au pied en première période, avec quelques duels mal négociés et seulement un dribble réussi. L’Algérien aura aussi tenté une frappe, qui n’aura rien donné (40e). Disparu après la pause, il aura réussi à gratter quelques ballons (4), avant de céder sa place à Fofana (74e) .

Lacazette (5) : le capitaine lyonnais aura fait preuve d’énormément de combativité pour récupérer des ballons et projeter ses partenaires d’attaque vers l’avant. Mais à part cela, il n’aura eu aucune occasion à se procurer et peut regretter l’égoïsme d’Orban sur la dernière action en fin de partie, alors qu’il était seul au second poteau.

Nuamah (6,5) : l’apport d’Ernest Nuamah aura été crucial offensivement. Le Ghanéen aura toujours été dans les bons coups et réalisait d’ailleurs une très belle passe décisive pour Mangala. Cependant, il lui aura manqué un but sur un duel manqué (35e), puis une frappe à bout portant (63e). Mais au fil des rencontres, on sent une montée en puissance de sa part.

OGC Nice

Bulka (5) : le Polonais a subi qu’une seule frappe cadrée lyonnaise et elle a terminé au fond de ses filets. Mis à part le but, il a géré dans son jeu au pied. Il a su intervenir dans les airs à quelques reprises aussi. Sinon un match bien calme pour le gardien niçois. Habitué aux clean sheet en 2023, cela fait trois matchs qu’il se prend au minimum un but.

Lotomba (5,5) : en duel avec Rosier pour ce match, c’est de nouveau lui qui a été choisi par Farioli pour couvrir le couloir droit de la défense. Un choix plutôt payant puisque Benrahma n’a jamais pris le dessus sur le défenseur niçois. Il s’est permis quelques débordements, comme en fin de match où le Niçois aurait peut-être dû se voir accorder un pénalty (82e) sur un duel avec Tagliafico. Il tente une reprise en fin de match (88e).

Todibo (4,5) : l’international français n’a pas été aussi solide que d’habitude. Il perd un ballon facile sur une relance pas assez appuyé qui aurait pu être mieux utilisé par l’OL (62e). Sa deuxième mi-temps était bien plus intéressante. Il a remporté plus de duels, comme sur une contre-attaque bien stopée sur Orban. Il a également participé au jeu lorsque son équipe comportait 5 attaquants en jouant long.

Ndayishimiye (4,5) : en l’absence de Danté (suspendu), l’habituel 6 de Nice a redescendu d’un cran. Il a eu une opportunité en tout début de match (8e). Vite averti sur un tacle en retard sur Nuamah (10e), il a pris moins de risque et a laissé ses latéraux aller au duel contre le virevoltant ailier lyonnais. Ses sorties n’ont pas forcément été bien contrôlées, malgré quelques interventions intéressantes. Il sort contrarié à la place de Claude-Maurice (59e). Choisi dans un registre bien plus offensif, il s’essaye de loin avec culot (72e), sans que ça ne perturbe le gardien lyonnais.

Bard (6) : l’ancien lyonnais a réalisé une très bonne première période. Ses bonnes lectures de jeu lui ont permis d’intervenir devant les attaquants en début de match (9e et 13e). Très juste dans ses interventions, ses montées n’ont cependant pas apporté. Le premier but de la partie vient de son côté où il a manqué de soutien dans son dos. Il réalise un retour salvateur sur Nuamah et évite au Lyonnais de marquer le deuxième but de son équipe. Plus effacé en seconde mi-temps, il a maîtrisé les attaques lyonnaises sur son côté. Son très bon centre n’a pas trouvé preneur en milieu de seconde mi-temps (73e). Il termine le match en étant le Niçois ayant gagné le plus de duel.

Sanson (5) : un début de match où le milieu de terrain a enchaîné les frappes. Un tir du pied gauche d’abord, contré par Caqueret (17e). Puis un tir aux abords de la surface de réparation qui a obligé Lopes à se déployer. Sur le but de Mangala, il est trop attiré par le ballon ce qui laisse l’espace au lyonnais pour être seul. Parfois imprécis comme sur un centre tendu, trop long pour trouver preneur (58e). Il est remplacé par Louchet.

Rosario (4) : titularisé en pointe basse à la place de Ndayishimiye, défenseur central ce soir, il a trop souvent été dépassé. Les attaques dangereuses lyonnaises sont passées par l’axe. Il n’a pas eu la solidité du titulaire au poste. Au contraire, malgré son activité, il a perdu trop de ballons en phases créatives. Tout seul sur un excellent corner de Sanson, il adresse une tête trop excentrée (69e), c’était une première balle d’égalisation.

Thuram (4,5) : de retour au milieu de terrain de Nice après un match passé sur le banc la semaine dernière pour sa reprise, Thuram n’a pas su élever son jeu pour apporter le surnombre. Ses projections vers l’avant, balle au pied, n’ont pas abouti. Il a eu sa chance au tir (43e), qu’une seule fois dans le match. Dommage pour lui et son équipe, sa dernière passe n’a jamais bonifié le jeu de son équipe. Il a éliminé des joueurs par sa puissance, mais pas par une ultime passe.

Laborde (4) : le premier attaquant à être actif dans le match s’est vite éteint. Après une perte de balle de Mata, il parvient à armer une frappe du gauche, contré par le défenseur lyonnais (6e). Sans idées face à une défense lyonnaise très motivée, il laisse sa place à Boga (59e). Le champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire a impulsé un certain renouveau. Outre ses dribbles et ses percussions, il a tenté de frapper. Celle de la 84e n’a pas gêné Lopes. Celle de la 86e l’a obligé à réaliser une très belle parade.

Cho (6) : préféré à Louchet, pourtant titulaire lors des deux derniers matchs, la recrue de l’hiver a été le meilleur joueur niçois offensivement. Il a vite touché le poteau malencontreusement sur un centre (9e), un petit piqué lobant Lopez et rebondit sur son poteau opposé. Jusqu’à la fin du premier acte, il aura été un acteur important, avec une dernière frappe du gauche (44e). Il a été le principal artifice de cette équipe de Nice pendant une heure de jeu. Il cède sa place à Baldé (81e). Très tonique, le Sénégalais de 21 ans a eu un peu trop de déchet.

Guessand (4) : l’attaquant en forme de l’OGC Nice n’a pas enchaîné ce soir. Il n’a pas été trouvé dans le début de match, il n’a pas eu le poids qu’il a d’habitude. Il aurait pu obtenir un pénalty sur un bras en avant de Caleta-Car en fin de première mi-temps. Bien tenu par la défense lyonnaise, il n’a pas eu d’opportunité dans son match. Il sort à l’heure de jeu pour Moffi (59e). Lui aussi finaliste de la dernière CAN dimanche dernier, il a fait son retour avec l’OGC Nice. Il a été peu en vue, même sur les centres.