Real Madrid négocie un départ à 15 M€

Arrivé cet été pour la somme de six millions d’euros, Nico Paz enflamme les pelouses de Serie A depuis le début de la saison. Avec quatre buts et trois passes décisives en 19 sorties cette saison, le jeune argentin a réellement explosé aux yeux du monde, ce qui lui a ouvert les portes de l’Albiceleste pour une première sélection contre la Bolivie en octobre dernier. Pour être sûr de conserver son joyau le plus longtemps possible, et en tirer le meilleur prix, Côme s’affaire avec le Real Madrid pour faire supprimer certaines clauses.

En effet, selon Sky Italia, le contrat signé entre les deux clubs comprendrait une clause de rachat évaluée entre 9 et 11 millions d’euros, et valable pendant trois étés, ainsi qu’un pourcentage à la revente de 50%, et que la possibilité de "matcher" (égaler automatiquement) n’importe quelle offre d’un autre club en ayant la priorité pour faire revenir le joueur formé à la Castilla, un système similaire à celui existant en NBA. Trois clauses que Côme aimerait supprimer, afin de tirer une plus-value optimale de Nico Paz, déjà pisté par plusieurs grands d’Europe comme l’Inter Milan. Le club italien est prêt à proposer 15 M€.