Bayern Munich : la promesse de Sadio Mané

L’été dernier, le Bayern Munich réalisait une très belle opération en s’offrant Sadio Mané. L’attaquant sénégalais quittait donc son club de Liverpool pour un nouveau challenge, du côté de l’Allemagne cette fois-ci. Et ses débuts dans son nouveau club laissaient penser à une saison XXL (4 buts en 4 matches). Mais voilà, utilisé dans un rôle axial par Nagelsmann, Sadio Mané a fini par se perdre petit à petit.

Pour ne rien arranger, la star sénégalaise a été touché par plusieurs blessures dont celle au genou qui l’a tenu éloigné des terrains plusieurs mois et qui l’a contraint à être forfait pour la Coupe du Monde et la Ligue des Champions face au PSG. De retour depuis quelques semaines, Mané a encore du mal à trouver son rythme. Et l’arrivée de Thomas Tuchel n’a pour le moment pas encore permis de le libérer. Mardi soir en zone mixte, un journaliste allemand a titillé l’ancien de Southampton en lui demandant quand est-ce qu’il retrouvera son niveau des Reds. Réponse de l’intéressé : «prochainement, je vous le promets». Le message est passé.

