Équipe de France : quelles surprises pour la liste de Didier Deschamps ?

La dynamique est positive pour l'équipe de France depuis son Euro 2020 manqué, après son élimination en huitièmes de finale contre la Suisse (3-3/5-4 aux TAB). Passés dans un 3-5-2, les Bleus trouvent petit à petit des certitudes et restent sur de belles victoires contre la Côte d'Ivoire (2-1) et l'Afrique du Sud (5-0). Sacrés en octobre dernier lors de la Ligue des Nations 2021, les Bleus entendent défendre leur titre avec quatre matches prévus en juin. Recevant le Danemark (3 juin) et la Croatie (13 juin), l'équipe de Didier Deschamps aura aussi des déplacements à négocier contre la Croatie (6 juin) et l'Autriche (10 juin). Devant annoncer ce jeudi sa liste pour ce rassemblement de fin d'année, le sélectionneur va pouvoir s'appuyer sur un socle solide, mais pourrait être tenté de faire quelques petits ajustements.

Alban Lafont et Ibrahima Konaté pour récompenser une progression constante

Au poste de gardien, Hugo Lloris reste le numéro un devant Mike Maignan, mais derrière c'est plus ouvert. Si Steve Mandanda a perdu sa place à l'Olympique de Marseille, Alphonse Areola, qui a été appelé en mars dernier, ne joue pas plus à West Ham. Le sélectionneur français pourrait alors penser à une solution d'avenir avec Alban Lafont (23 ans). En progrès constant, le gardien nantais sort d'une grosse saison où il a notamment gagné la Coupe de France contre Nice (1-0), en plus d'avoir été nommé pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1 lors des derniers trophées UNFP. La possibilité de le voir rejoindre les Bleus n'a rien d'utopique et reste désormais à savoir si Didier Deschamps compte le lancer dès le mois de juin. En défense centrale, Raphaël Varane, Jules Koundé, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe semblent bien installés dans le groupe France. Dernier appelé, William Saliba connaît une fin de saison compliquée, mais pourrait quand même être de la partie.

À moins que le sélectionneur décide de récompenser la belle saison d'Ibrahima Konaté (22 ans) avec Liverpool. Auteur d'une saison grandiose, l'ancien du RB Leipzig s'est parfaitement adapté à la Premier League et disputera la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid le samedi 28 mai. Une première est donc envisageable. Il ne faudra pas oublier aussi Benjamin Pavard, qui performe au Bayern Munich et qui était sélectionné en mars dernier avant de laisser sa place à William Saliba sur forfait. Finaliste de la Ligue Europa avec l'Eintracht Francfort, Evan Ndicka (22 ans) part de plus loin, mais Didier Deschamps aime bien la Bundesliga et pourrait ne pas être insensible à sa belle saison. Dans les couloirs en revanche, difficile de voir Kingsley Coman et Jonathan Clauss être contestés à droite. Ni même Theo Hernandez à gauche. Lucas Digne dispose de l'expérience pour lui et a de fortes chances d'être présent, à moins que le sélectionneur décide de redonner une chance au Madrilène Ferland Mendy.

Deux Rennais dans la discussion

Au milieu du terrain, les Bleus pourront s'appuyer sur des certitudes avec N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni et Paul Pogba même si ce dernier est encore blessé. Sa présence dépendra donc de son intégrité physique. Mattéo Guendouzi, qui réalise une bonne saison et qui a marqué lors du dernier rassemblement, devrait être de la partie tout comme Christopher Nkunku, qui cartonne avec le RB Leipzig. L'incertitude dans l'entrejeu vient d'Adrien Rabiot, moins en vue avec la Juventus. Cela pourrait pousser le sélectionneur à tester d'autres options. On pense naturellement à Eduardo Camavinga qui, malgré un statut de remplaçant au Real Madrid, sort d'une deuxième partie de saison intéressante. Le voir réintégrer les Bleus ne serait pas si surprenant pour celui qui va disputer la finale de la Ligue des Champions avec les Merengues. Autre piste, celle qui mène au Rennais Benjamin Bourigeaud. Présélectionné avec les Tricolores, il reste sur une saison folle en Ligue 1 et pourrait avoir sa chance à 28 ans. Reste à savoir si Didier Deschamps intégrera un milieu supplémentaire par rapport à sa liste de mars dernier.

Le Stade Rennais est en verve puisque Martin Terrier qui a marqué 21 buts en Ligue 1 cette saison est présélectionné aussi. Polyvalent, il pourrait avoir sa chance alors qu'Olivier Giroud, présent lors du dernier rassemblement, pourrait en faire les frais. Il pourrait rejoindre Karim Benzema et Wissam Ben Yedder parmi les options en attaque. Également parmi les possibilités imaginées par Didier Deschamps, le Nantais Randal Kolo Muani a reçu sa première sélection et pourrait déjouer les pronostics. Alors qu'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont indiscutables dans le groupe, Moussa Diaby dispose de la place la moins certaine. Nabil Fekir très bon avec le Real Betis Balompié ou encore Ousmane Dembélé qui revient bien avec le FC Barcelone sont des possibilités. Verdict à 14h avec l'annonce de la liste par le sélectionneur.