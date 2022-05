EdF : Martin Terrier pré-sélectionné par Didier Deschamps

C'est ce qu'on appelle une jolie récompense. RMC Sport nous apprend ce lundi que Martin Terrier (25 ans) fait partie d'une liste élargie de joueurs présélectionnés en équipe de France par Didier Deschamps, en vue du prochain rassemblement des Bleus en juin prochain. De quoi satisfaire l'attaquant du Stade Rennais FC, choisi pour figurer dans le XI type de la saison dévoilé aux Trophées UNFP dimanche grâce à sa superbe saison 2021-2022 avec le club breton (21 buts en 36 matchs de Ligue 1).

Cela ne veut bien évidemment pas dire que Martin Terrier sera appelé par le sélectionneur de l'équipe de France en fin de saison pour affronter la Croatie (6 et 13 juin) et l'Autriche (10 juin) en Ligue des Nations, à l'instar de Randal Kolo Muani, lui aussi présélectionné dans le groupe France au regard de sa belle forme du moment et de sa dernière saison réussie dans l'Hexagone. L'ancien buteur de l'OL a déjà porté le maillot frappé du célèbre coq, avec les Espoirs (7 buts en 13 capes), entre 2017 et 2019.