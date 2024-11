Équipe de France : coup de théâtre pour le capitanat de Kylian Mbappé

Le rassemblement de ce mois de novembre va laisser des traces en équipe de France. D’abord après un premier match décevant contre Israël, au Stade de France (0-0), puis, après la prise de pouvoir de certains noms contre Italie (3-1) lors d’une victoire permettant aux Bleus de finir à la première place du groupe. Le tout, en l’absence de Kylian Mbappé pour le deuxième rassemblement de suite. Et forcément, plusieurs questions se posent sur le futur de Kylian Mbappé en Bleus après cette longue pause internationale jusqu’en mars prochain.

Déjà durant ce rassemblement, Didier Deschamps s’était agacé face aux questions sur l’avenir de son capitaine : «je ne vais pas me poser une question qui n’est pas à l’ordre du jour. Chaque chose en son temps (…) il avait envie de venir, je le redis, mais je pense que c’est mieux en ce moment pour lui. Tout le monde a le droit d’avoir une période compliquée. Il y a l’aspect physique et psychologique aussi», avait-il expliqué. Et s’il n’est pas question de ne plus le revoir en équipe de France, celle de le voir sans le brassard est plus ouverte.

Trois noms pour le brassard Kylian Mbappé

Selon les informations de L’Équipe, l’actuel sélectionneur des Bleus a l’intention d’échanger avec Kylian Mbappé au sujet du capitanat avant le prochain rassemblement. S’il souhaite rester capitaine et que le port du brassard n’est pas une charge pour le Madrilène, alors il devrait le rester. En revanche, s’il préfère confier cette tâche à un autre cadre, Didier Deschamps serait prêt à choisir un autre nom. DD et le staff des Bleus auraient déjà des noms en tête.

N’Golo Kanté et Ibrahima Konaté ont été capitaines lors de ce rassemblement, alors qu’Aurélien Tchouaméni a hérité de ce rôle lors du mois d’octobre. Le quotidien précise que le staff des Bleus a notamment apprécié l’apport de Konaté lors du récent rassemblement dans ce rôle, mais le défenseur central de Liverpool doit davantage s’imposer dans la charnière des Bleus pour gagner définitivement ce rôle. Même chose pour Tchouaméni, qui n’est plus autant indiscutable qu’avant. Didier Deschamps aura plusieurs mois pour réfléchir.