Ligue 1 : en infériorité numérique, Nantes s’offre le scalp du LOSC

La semaine du LOSC avait tout pour être l’une des plus belles de son histoire. Ayant arraché le nul lors de la manche aller en Allemagne (1-1), Lille recevait le Borussia Dortmund mercredi pour le match retour du 8e de finale de Ligue des Champions. Finalement, malgré l’ouverture du score précoce de Jonathan David, les Nordistes ont été piégés par l’expérience européenne des Allemands, qui leur a permis d’aller chercher la victoire en terres françaises (1-2). Forcément déçus, les hommes de Bruno Genesio avaient à cœur de se ressaisir en Ligue 1 sur la pelouse de Nantes ce samedi. Lancés depuis des semaines dans une opération maintien, les Canaris peuvent se targuer d’avoir réussi à accrocher le nul face à certains cadors de Ligue 1 à la Beaujoire (Monaco, Nice, Lyon). Lille était alors prévenu.

Et les Dogues allaient rapidement l’être aussi sur le terrain. Empruntés face à des Nantais motivés, les Lillois ont concédé la première occasion du match. Percutant, Moses Simon a servi Louis Leroux en retrait. Le jeune milieu de terrain a envoyé une belle frappe du gauche mais a finalement été frustré par la barre transversale de Chevalier (10e). Finalement, le LOSC est entré dans sa rencontre et a commencé à se créer plusieurs occasions. Alors que Lopes a frustré Haraldsson dans un premier temps (18e), l’Islandais n’a pas été vif quelques minutes plus tard pour tirer (25e). En fin de première période, Jonathan David a encore illustré ce manque de précision face au but en croisant trop son tir du gauche (38e).

A dix contre onze, Nantes va chercher la victoire contre Lille

Au retour des vestiaires, Nantes est revenu avec le couteau entre les dents. Plus tranchants dans les duels, les hommes d’Antoine Kombouaré ont sûrement senti que cet effectif lillois était friable et qu’un bon résultat était envisageable. Déjà dangereux dans la surface lilloise (50e), les Canaris ont encore touché la transversale sur une tête puissante de Saïdou Sow (58e). Le FCN a même touché la barre transversale pour la troisième fois sur un lob astucieux de Sorba Thomas (69e). Comme un avertissement, Nantes était mis en danger sur l’action suivante mais Anthony Lopes s’est bien détendu face à Chuba Akpom, dangereux dès son entrée (71e). Dans une seconde période déjà rythmée, le scénario a pris une nouvelle tournure avec l’expulsion de Jean-Charles Castelletto, auteur d’une faute logique en position de dernier défenseur selon Benoît Millot (74e).

Mais alors que l’on pouvait s’attendre à une fin de match compliqué pour eux, les Canaris n’ont pas adbiqué. Une résilience qui a porté ses fruits : face à des Lillois en panne d’inspiration, Nantes a marqué grâce à une belle tête croisée de Mostafa Mohamed (1-0, 83e) sur un nouveau caviar de Moses Simon. Valeureux, les joueurs des bords de l’Erdre ont tenu bon malgré la barre transversale de David dans le temps additionnel (90+4e) et sont allés chercher une victoire de prestige dans la quête du maintien. Un succès qui leur permet de grimper à la 13e place et prendre six points d’avance sur la zone rouge. De son côté, Lille boucle une semaine noire avec une deuxième défaite de suite. Les Lillois manquent l’opportunité de se rapprocher encore plus du podium et pourraient voir Lyon les dépasser à l’issue de cette 26e journée.