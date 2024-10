Les départs de Messi, Neymar et Mbappé n’ont pas plombé les revenus du PSG

Depuis cet été, le Paris Saint-Germain n’a plus de stars planétaires dans son effectif après avoir attiré Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Neymar, Kylain Mbappé ou encore Lionel Messi. De quoi provoquer une chute des revenus commerciaux du club. Fraichement nommé directeur général du PSG, Victoriano Melero assure que les départs de Messi, Neymar et Mbappé n’ont eu aucun impact.

« Il n’y en a pas eu. Les revenus de la saison 2023-2024 sont supérieurs à ceux de la précédente. Et on sera aussi en augmentation en 2025. Les revenus commerciaux vont continuer à croître. Sur les réseaux sociaux, on totalise 212 millions de followers, soit une hausse de 7 %. La baisse sur Facebook a été compensée par les hausses sur TikTok et sur Twitch, les plates-formes de la nouvelle génération. Viser la nouvelle génération, c’est notre stratégie. En ce qui concerne la billetterie, le sponsoring, les réseaux sociaux, la croissance se poursuit », a-t-il déclaré au Parisien.