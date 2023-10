Norvège : la gratitude de Martin Odegaard envers le Real Madrid

La suite après cette publicité

Dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024, la Norvège reçoit sur ses terres l’Espagne, dimanche. 3es du groupe A et dos au mur, les Lions sont condamnés à l’exploit face aux Espagnols s’ils veulent maintenir l’espoir de se qualifier pour le prochain championnat d’Europe. Mais la tâche s’annonce loin d’être évidente dans la mesure où les partenaires de Martin Odegaard ont essuyé un lourd revers à l’aller (3-0). Néanmoins, cette rencontre au sommet offre l’occasion au meneur de jeu d’Arsenal de se remémorer son passage en Espagne, notamment du côté du Real Madrid.

S’il a éprouvé des difficultés à s’imposer chez les pensionnaires du Santiago Bernabeu, le Norvégien estime que son passage au club madrilène (73 apparitions pour 5 buts au total entre 2015 et 2017 puis entre 2020 et 2021) lui a permis de franchir un cap dans sa carrière. «Mon séjour à Madrid était bon. C’était une étape positive. J’ai appris à mûrir et cela a été une formidable expérience d’apprentissage, mais j’avais besoin de jouer davantage. Je suis content de la décision de partir et de la façon dont la course s’est déroulée. Si je n’étais pas passé par Madrid, je n’aurais pas atteint le niveau que j’ai aujourd’hui. Madrid est le plus grand club du monde et la pression y est aussi», a reconnu le joueur de 24 ans lors d’un entretien accordé à As.