Le cas Mbappé met le feu au PSG, Manchester United va brader le flop Antony

En France, on a droit à la suite du feuilleton et des tensions entre Luis Enrique et Kylian Mbappé ! Ce matin, L’Équipe rapporte dans ses pages intérieures que le choix de sortir Mbappé contre Rennes «est en question et qu’il y a encore trois mois de cohabitation» entre les deux hommes. «Alors que Kylian Mbappé n’a guère goûté la décision de son entraîneur Luis Enrique de le remplacer prématurément face à Rennes dimanche, la relation entre les deux hommes, jusque-là professionnelle, peut-elle se durcir ?» Le journal précise que cette sortie a été «mal digérée» par l’intéressé. Déjà «furieux» d’avoir été placé sur le banc face à Nantes le week-end précédent, Mbappé a compris qu’il allait désormais être traité comme un joueur lambda jusqu’à la fin de sa saison. De son côté, Le Parisien se demande si «Luis Enrique fait un bon calcul ? En sortant le meilleur buteur du PSG peu après l’heure de jeu face à Rennes, après l’avoir laissé remplaçant lors du précédent match de Ligue 1, l’entraîneur espagnol a envoyé un signal fort à tout un club.» Évidemment, ce crime de lèse-majesté d’avoir sorti Mbappé à l’heure de jeu contre Rennes est scruté de près en Espagne. Pour AS, «Mbappé disparaît. Luis Enrique a cessé de voir le Français comme un joueur intouchable dans son équipe.» Même son de cloche pour Marca qui rapporte que «le PSG pense déjà sans Mbappé. L’Asturien a précisé en changeant l’attaquant que personne n’est intouchable.» Les temps changent à Paris…

Antony poussé vers la sortie

En Angleterre, il y a du mercato ! Et cela devrait pas mal bouger à Manchester United cet été. En effet, les Red Devils vont faire un grand ménage et ont déjà ciblé un joueur qui doit plier bagages. Comme le placarde The Sun sur sa Une ce matin, Antony est poussé vers la sortie. «Une star en difficulté à vendre. Manchester United prêt à vendre un flop pour un prix dérisoire», explique le tabloïd. Sur ses 20 derniers matches de championnat, il n’a pas été décisif puisqu’il n’a marqué aucun but ni délivré de passe décisive. Le quotidien britannique parle de «20 mois misérables» depuis son arrivée à Old Trafford avec «des problèmes en dehors du terrain affectant ses performances». Même son entraîneur, Erik ten Hag, a admis, ce week-end, que le joueur était en bout de course à Manchester et voyait Amad Diallo lui passer devant. Le Daily Mail reprend aussi cette information et placarde que «le flop Antony est face à un échec alors que Manchester United cherche à le vendre.» On rappelle que les Mancuniens avaient déboursé plus de 112 M€ pour le recruter en 2022 mais le Brésilien n’a jamais répondu aux attentes placées en lui.

«Trybala !»

En Italie, la 26e journée de Serie A a vu un match à rebondissements entre l’AS Roma et le Torino ! C’est le club de la Louve qui l’a emporté (3-2) grâce à un triplé de Paulo Dybala ! L’Italie ne s’y trompe pas ce matin en rendant hommage à l’Argentin. Le Corriere dello Sport le surnomme même sur sa Une : «Trybala !», en référence au coup du chapeau de l’attaquant. «De Rossi est en pleine ascension. Il bat aussi le Toro, cela fait 15 points en 6 matchs depuis sa prise de fonction. Avec le génie de Paulo, la Roma fait peur. Dybala voit triple, c’est un message fort des Giallorossi dans la course à la Ligue des champions. Ils chassent la quatrième place puisqu’ils sont à 4 points de Bologne et 2 de l’Atalanta», analyse le média transalpin. La Gazzetta dello Sport aussi revient sur la belle performance de la Joya et demande à ce qu’on l’appelle «Trybala» ! Il Romanista, le quotidien local, parle carrément de «numéro magique» sur cette superbe couverture !