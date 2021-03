Arsenal : Pierre-Emerick Aubameyang sanctionné pour un nouveau retard

Capitaine de cette équipe d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang enchaîne les apparitions cette saison, lui qui a déjà joué 29 matches toutes compétitions confondues pour 14 buts et 1 passe décisive. Alors forcément, les supporters des Gunners s'attendaient à voir l'attaquant gabonais titulaire contre Tottenham ce dimanche en Premier League, mais Mikel Arteta a créé la surprise en laissant le joueur sur le banc. Une décision loin d'être anodine.

Interrogé par Sky Sports, le technicien du club londonien avait expliqué qu'Aubameyang était remplaçant pour «raisons disciplinaires». Mais The Athletic apporte plus d'informations : l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne est tout simplement arrivé en retard à l'Emirates Stadium ce dimanche. Un retard qui n'est pas le premier selon la publication britannique, d'où la décision de Mikel Arteta.

BREAKING: Mikel Arteta confirms Pierre-Emerick Aubameyang has been dropped for the NLD due to disciplinary issues pic.twitter.com/4M8r5DXdij