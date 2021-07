L'ancien joueur de l'OM Joey Barton accusé d'agression

Actuellement entraîneur des Bristol Rovers, pensionnaire de League Two (D4 anglaise), l'ex-footballeur Joey Barton est accusé d'agression avec coups et blessures sur une femme, blessée à la tête dans une résidence du sud de Londres le 2 juin dernier. L'ancien milieu de terrain passé par Manchester City et l'Olympique de Marseille comparaîtra lundi devant le tribunal correctionnel de Wimbledon.

Le porte-parole de la Metropolitan Police a confirmé la comparution : «Joseph Barton, 38 ans, de Widnes, doit comparaître sous caution le lundi 26 juillet devant le tribunal correctionnel de Wimbledon pour agression avec coups et blessures. [...] L'accusation est liée à un incident qui a eu lieu dans une propriété résidentielle de Kew le mercredi 2 juin, au cours duquel une femme a été blessée à la tête.»