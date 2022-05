PSG : la réponse piquante de Nasser al-Khelaïfi à Javier Tebas

La suite après cette publicité

Une fois encore, Javier Tebas, le président de la Liga, s'en est pris au Paris Saint-Germain. L'homme fort du championnat espagnol a encore taclé le club de la capitale, qu'il accuse de dopage financier, et a estimé que le PSG a encore fait des folies qui ne devraient pas être autorisées pour pouvoir conserver le Bondynois. Nasser al-Khelaïfi a tenu à lui répondre lors de la conférence de presse organisée pour la prolongation de l'attaquant.

« Je pense peut être qu’il a peur que la Ligue 1 soit mieux que la Liga. On a besoin de respect, c’est très important, nous on respecte les gens, on a besoin de respect aussi, pour le reste, ce qui se dit, ce n’est pas mon business, on se concentre sur notre championnat, sur notre joueur, on a le meilleur joueur du monde. J’écoute pas tout ça, on est concentré sur notre projet », a expliqué le patron parisien. Le message est passé.