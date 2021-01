Sébastien Haller file à l'anglaise à l'Ajax Amsterdam

La suite après cette publicité

À chaque mercato, il y a ce dossier surprise que personne n'attend. La bombe a été lâchée le 6 janvier au soir : l'Ajax Amsterdam est tombée d'accord avec Sébastien Haller, pour le transfert de l'attaquant international ivoirien de West Ham. Si cette information a eu de quoi surprendre, c'est que le buteur originaire de Ris-Orangis avait débarqué chez les Hammers, depuis l'Eintracht Francfort, contre la modique somme de 50 millions d'euros, à l'été 2019. À cette époque, le coronavirus ne s'était pas répandu sur le monde et les transactions à huit chiffres étaient légion. Aujourd'hui, c'est dans la précipitation et sans compter ses sous que le club londonien se débarrasse de son joueur.

Et c'est un coup de maître que vient de réaliser le club d'Amsterdam, qui selon plusieurs médias britanniques n'a déboursé que 22,5 millions d'euros pour récupérer l'attaquant de 26 ans, qui a paraphé un contrat de quatre ans et demi dans la capitale des Pays-Bas. La visite médicale avait eu lieu jeudi après-midi, alors que les deux clubs étaient sur le point de trouver un accord. Après une première saison décevante, auteur de sept buts en 32 matches de Premier League, Sébastien Haller n'a pas réussi à faire mieux cette année (3 buts en 16 matches). Critiqué par David Moyes pour sa faible implication à l'entraînement, il n'a pas réussi à prendre les choses en mains lorsque Michail Antonio a été blessé.

Il va retrouver Erik Ten Hag à l'Ajax

C'est donc pour contenter tout le monde que cette opération a été menée. Formé à l'AJ Auxerre, Sébastien Haller s'était justement révélé aux Pays-Bas. Prêté puis transféré à Utrecht par l'AJA, il avait entre 2015 et 2017 enchaîné les performances chez les Domstedelingen, inscrivant la bagatelle de 51 buts en 98 matches (16 passes décisives) sous les ordres d'un certain Erik Ten Hag. En juillet 2017, Sébastien Haller avait rejoint l'Eintracht Francfort et permis à Utrecht de récupérer 7 millions d'euros. Quelques mois plus tard, le coach néerlandais faisait lui aussi ses valises, direction l'Ajax. Club qu'il n'a pas quitté depuis. Haller n'avait qu'une hâte : retrouver le coach qui l'avait façonné pour l'Eredivisie.

Auteur de deux saisons réussies à Francfort (33 buts, 19 passes décisives en 77 matches), Sébastien Haller aura, pour reprendre le fil d'une carrière aboutie, à cœur d'oublier son escapade anglaise. Le club amstellodamois a officialisé le début de sa nouvelle aventure via un communiqué. «L'Ajax, le West Ham United FC et Sébastien Haller sont parvenus à un accord pour le transfert du joueur franco-ivoirien à l'Ajax. L'attaquant signera un contrat qui entrera en vigueur immédiatement et durera quatre saisons et demie, jusqu'au 30 juin 2025. L'Ajax paiera une indemnité de transfert de 22,5 millions d'euros à West Ham United», peut-on lire. L'attaquant, qui portera le n° 22, arrive à point nommé. L'Ajax doit disputer plusieurs rencontres importantes en janvier, dans sa lutte avec son rival du PSV pour le titre de champion des Pays-Bas, et se retrouve privé de plusieurs profils offensifs. David Neres, Klaas-Jan Huntelaar, Brian Brobbey et Lassina Traoré squattent l'infirmerie. Au tour de Sébastien Haller de signer de la plus belle des manières son retour aux Pays-Bas !