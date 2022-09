MU : les révélations d'Anthony Martial sur sa relation tendue avec Mourinho

Arrivé il y a déjà 6 saisons en Premier League, Anthony Martial n'a pour le moment pas réussi à confirmer tous les espoirs placés en lui. Du haut de ses 26 ans, l'ancien de l'AS Monaco avait tout pour briller en Angleterre du côté de Manchester United. Mais des blessures à répétition et un manque de régularité gâchent pour le moment sa carrière. Et après des débuts convaincants avec Luis Van Gaal chez les Red Devils à son arrivée, il avait eu beaucoup plus de difficultés sous les ordres de José Mourinho. Le début des problèmes pour lui. Dans un entretien accordé à France Football ce samedi, l'attaquant de 26 ans a expliqué pourquoi tout avait très mal commencé avec le technicien portugais. Et pourquoi cela n'avait pas collé entre les deux hommes par la suite.

«Ç'a commencé avec l'histoire du numéro de maillot. Pendant les vacances, il m'envoie un message pour me demander si je veux bien changer pour prendre le 11, en m'expliquant que c'est super car c'est celui de la légende Ryan Giggs. Je lui réponds que j'éprouve le plus grand respect pour Giggs mais que je préfère garder mon numéro 9. Et, quand je rentre au club, je vois mon maillot avec le 11 (le numéro 9 étant récupéré par Zlatan Ibrahimovic), l'histoire ne partait pas bien», a-t-il d'abord lancé.

Le Français n'a pas apprécié l'attitude de Mourinho

Puis l'ancien de Monaco a expliqué comme Mourinho l'avait doucement écarté de l'équipe par la suite. Selon lui, le Special One a souvent taclé son joueur devant la presse comme il l'avait fait à l'époque pour Karim Benzema au Real Madrid. Mais cela n'a pas eu l'effet escompté... au contraire. «Il m'a manqué de respect, direct. Il parlait de moi dans la presse, des petites phrases, un peu comme il avait fait avec Karim Benzema au Real Madrid. Il aime bien ces petits jeux, mais il sait aussi avec qui il le fait, il sait que j'ai alors 20 ans, que si je dis quelque chose, c'est moi qui vais passer pour le jeune qui manque de respect. Donc, je n'ai rien dit, ça ne servait à rien.»

Et malgré une première partie de saison convaincante de la part du Français, José Mourinho n'avait pas hésité à chercher un titulaire devant. «La seconde saison (2017-18), je suis meilleur buteur de l'équipe en première partie de saison, il fait venir Alexis Sanchez et là, je n'ai plus joué quasiment. C'est la saison du Mondial en plus, ça me coûte cher à l'arrivée, d'autant que l'équipe de France a gagné. J'aurais dû y être...» a-t-il conclu. Un situation très frustrante pour lui. Depuis, le Français semble passer à côté d'une très belle carrière. Cette année encore, après une pré-saison réussie, le joueur formé à l'OL s'est blessé et n'a donc joué que 45 minutes en Premier League. Compliqué donc de retrouver les Bleus pour le moment alors qu'il rêve de jouer le prochain Mondial.