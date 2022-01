Brest : un attaquant de l'Inter Milan en approche

Actuel 13ème de Ligue 1, le Stade Brestois 29 a l'ambition d'assurer son maintien le plus rapidement possible, histoire de s'assurer une fin d'exercice 2021-2022 plus paisible. Pour ce faire, les Bretons entendent bien se renforcer lors de cette fenêtre des transferts hivernale. La formation entraînée par Michel Der Zakarian lorgne en ce sens un attaquant de l'Inter Milan.

La suite après cette publicité

Il ne s'agit bien évidemment pas de Lautaro Martinez ou encore d'Edin Dzeko, mais du jeune uruguayen Martin Satriano (20 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les champions d'Italie en titre, le natif de Montevideo est en quête de temps de jeu. L'Équipe assure que Brest a trouvé un terrain d'entente avec l'Inter pour se faire prêter Satriano, qui n'a disputé que 33 minutes réparties sur 4 rencontres de Serie A différentes depuis le début de la saison.