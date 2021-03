FC Barcelone : les enjeux de l'élection présidentielle

La suite après cette publicité

Retrouver de la stabilité institutionnelle et redorer le blason du club

Comment le Barça est passé d'être « més que un club » (plus qu'un club, NDLR), d'avoir un modèle envié par le monde entier et d'être une véritable référence sur tous les plans ? Et bien ça, il faut le demander à la direction de Josep Maria Bartomeu, qui a, en l'espace de quelques années seulement, littéralement détruit l'image de club exemplaire dont bénéficiait l'écurie catalane, prolongeant les premiers travaux destructeurs de Sandro Rosell. Entre scandales juridiques, opérations mercato très opaques, brouilles avec d'autres clubs et polémiques à tout va, l'institution catalane a perdu de sa superbe vis-à-vis du public, et tous ces soucis institutionnels ont logiquement eu des conséquences sur le plan sportif par la suite. Un grand nettoyage s'impose, et le futur président devra tout simplement repartir de zéro et construire de nouvelles bases saines en coulisses.

Un nouveau modèle de club ?

On l'a vu avec les éléments cités ci-dessus, les bureaux du club sont aujourd'hui un champ de ruine. En Catalogne, le débat autour du modèle de club est de plus en plus important, l'épisode Bartomeu en ayant traumatisé beaucoup. Faut-il par exemple miser sur un modèle plutôt horizontal, où les socios ont réellement leur mot à dire dans la vie du club, où il n'y a pas vraiment d'homme fort et où chaque décision doit être fruit d'un accord commun ? Est-ce au contraire mieux qu'il y ait une politique présidentialiste avec un véritable homme fort à la tête du club ayant une liberté assez large pour faire les choix qu'il estime être les bons ? Les socios vont devoir trancher.

Trouver un plan pour atténuer les effets de la crise

La vie ou la mort. Dans ces prochains mois, le FC Barcelone doit trouver des solutions urgentes pour faire face à une situation financière intenable. Près d'un milliard d'euros de dette, dont environ 75% de la somme à rembourser dans un laps de temps très court. C'est la principale tâche à laquelle devront s'atteler le nouveau patron et ses hommes de main. Comment y parvenir ? Il faudra être imaginatif, le tout sans mauvaises conséquences pour l'équipe d'un point de vue purement sportif. Vente de joueurs, négociations pour des baisses de salaires, arrivée de nouveaux sponsors, renégociation de certains deals, opérations marketing à l'international, injections de fonds étrangers au club via des projets annexes... Les solutions sont nombreuses, mais le contexte barcelonais n'est pas toujours prompt à des changements radicaux.

Retrouver un projet sportif convaincant

C'est évident, ce FC Barcelone a besoin de sang neuf. Plus en coulisses que sur le terrain d'ailleurs, où l'effectif semble plutôt taillé pour être performant sur le moyen et long terme, avec bon nombre de joueurs prometteurs type Pedri, Ansu Fati, Ilaix Moriba, Ronald Araujo, Frenkie de Jong et compagnie. C'est plus au niveau des décideurs qu'il ne faudra pas se tromper, puisque ces dernières années, il y a eu beaucoup d'instabilité et d'incompétence dans ce secteur. Résultat, des recrutements très souvent ratés, tant sur le niveau des recrues que sur les profils, et une Masia parfois délaissée. Une sorte de bateau qui naviguait à vue, sans véritable politique mercato fixe. Le futur président du club devra confier les clés du camion à des gens compétents pour définir un projet sportif cohérent et gagnant.

Convaincre Lionel Messi

C'est le grand nom de ces élections. On le sait, l'avenir de la star argentine dépendra énormément de ce que pourra lui proposer le vainqueur. Un projet sportif cohérent pourrait le convaincre de rester et de prolonger son contrat. L'enjeu n'est pas que sportif, puisque s'il est inutile de revenir sur l'importance du numéro 10 dans ce FC Barcelone, il est aussi un énorme atout sur le plan financier. Sans lui, ce sont des millions et des millions d'euros qui s'envolent, que l'on parle de revenus directs liés à la vente de merchandising et de produits dérivés, ou indirects, comme le fait qu'il soit un atout énorme vis-à-vis des négociations avec les sponsors ou tout simplement, les gens qui vont au stade uniquement pour le voir jouer. Et on le sait, certains candidats sont plus proches du clan Messi que d'autres.