Le Barça prêt à transférer Lionel Messi ?

Suite à l'onde de choc provoquée par l'annonce de la volonté de Lionel Messi (33 ans) de quitter le FC Barcelone, les dirigeants blaugranas se trouvent dans une situation très inconfortable. Car s'ils estiment que l'Argentin ne peut plus se servir de la clause lui permettant de rompre unilatéralement son contrat, ils savent aussi qu'il est très compliqué de retenir un joueur contre sa volonté.

D'ailleurs, la radio catalane RAC1 annonce que le Barça s'est résigné à laisser partir La Pulga. Sauf qu'il est hors de question pour les Culés de le laisser filer gratuitement. Ainsi, un transfert à neuf chiffres, dont le montant serait toutefois très éloigné des 700 M€ de la clause libératoire de Messi mais supérieur aux 222 M€ du transfert de Neymar au PSG, pourrait contenter tout le monde. Affaire à suivre.

