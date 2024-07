AS Roma : Jean-Philippe Mateta pour remplacer Romelu Lukaku ?

Avec l’arrivée de Florent Ghisolfi dans les bureaux, l’AS Roma est souvent mentionnée dans des rumeurs avec des joueurs français ou de Ligue 1. Et d’ailleurs le Rennais Enzo Le Fée s’est officiellement engagé avec la Louve. Et selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les Giallorossi lorgnent l’attaquant français de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, pour remplacer Romelu Lukaku qui se rapproche du Napoli.

L’année dernière, le joueur de 27 ans a explosé en Premier League et maintenant, il aimerait rejoindre l’Italie : un aspect non négligeable. Cette saison, Jean-Philippe Mateta a marqué 16 buts et délivré 4 passes décisives en 38 matchs de Premier League. Les noms ont été nombreux ces dernières semaines, d’Arnaud Kalimuendo de Rennes à Jonathan David de Lille, jusqu’au dernier profil : celui du jeune Brian Brobbey, attaquant de 22 ans originaire de l’Ajax.