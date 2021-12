Kylian Mbappé annonce la couleur pour son avenir

La suite après cette publicité

Un sujet qui brûle les lèvres. Dans moins de 4 jours, Kylian Mbappé pourra signer libre où bon lui semble en vue de la saison prochaine. Toujours sous contrat jusqu'en 2022, le génie français n'a pas prolongé au PSG. Le temps avance et avec lui la possibilité voir le champion du monde poursuivre son aventure dans la capitale française diminue. D'autant que l'ombre du Real Madrid plane toujours, le club espagnol souhaitant régler la situation le plus rapidement possible.

Mbappé lui ne semble pas vraiment pressé, le temps joue en sa faveur. Surtout qu'un PSG-Real Madrid en 8e de finale de Ligue des Champions se profile. Le joueur a déjà affirmé qu'il ne prendrait ou n'annoncerait aucune décision quant à son avenir avant cette double confrontation si particulière. Il a même été question d'un départ cet hiver afin que le PSG puisse récupérer de l'argent sur un transfert comme c'était le désir de l'attaquant l'été dernier.

Un départ cet hiver est impossible

Ce départ n'aura pas lieu. Mbappé vient de déclarer à CNN qu'un transfert cet hiver était impossible. Il va «finir la saison à 100%» avec le Paris Saint-Germain. «J'ai été honnête. J'ai donné un sentiment, j'ai donné ce que j'avais dans mon cœur», complète-t-il lorsque le média américain l'interroge sur son faux départ de l'été dernier. «Je suis content de rester... C'est ma ville aussi. Je suis Français... Je veux tout gagner cette saison», ambitionne le numéro 7 parisien, un des rares à satisfaire en cette première partie de saison.

La formation entraînée par Mauricio Pochettino a du mal depuis le mois d'août et devra retrouver des sensations d'ici février au moment d'aborder la Ligue des Champions. «Nous devons être prêts. Il est temps. C'est le moment le plus important de la saison. Bien sûr, nous voulons progresser maintenant. Cela fait deux ans que nous faisons la finale, la demi-finale, mais maintenant nous voulons gagner.» Comme pour mieux prévenir son probable futur club qu'aucun cadeau ne lui sera fait.