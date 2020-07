Mercato OL : un club ne lâche pas Thiago Mendes

Lors de la saison 2018-19, Thiago Mendes (28 ans) a été un homme de base du LOSC de Christophe Galtier. Les Dogues étaient meilleurs quand il était sur la pelouse et le milieu de terrain relayeur en est pour quelque chose si les Lillois sont parvenus à ce niveau de performance et à se qualifier pour la Ligue des Champions. Il n'a donc pas été vraiment étonnant que l'Olympique Lyonnais s'intéresse à lui et finisse par se l'offrir lors du mercato estival 2019.

Mais la saison n'a pas été aussi rose. Le Brésilien, malgré la présence au départ de Sylvinho et de Juninho, ses compatriotes, a eu du mal à s'intégrer et à s'imposer. En termes statistiques, même s'il n'a marqué aucun but, sa saison reste honorable. Thiago Mendes, sous contrat jusqu'en 2023, a évolué à 35 reprises avec les Gones, dont 30 titularisations et a offert sept passes décisives au cours de l'édition 2019-2020 et il jouera probablement encore avec l'OL en Ligue des Champions cette année.

Wout Weghorst est la clé

Mais ensuite ? La question va nécessairement se poser tant l'ambiance semble pesante autour de lui. Il lui faudrait quelques courtisans, soit pour remonter son estime personnelle, soit pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ainsi, selon les informations de Globo Esporte, Wolfsburg, l'équipe allemande, qui a terminée septième de Bundesliga et qui est donc qualifié pour les barrages de la prochaine Ligue Europa, pense à lui.

Toutefois, l'OL ne compte pas vraiment s'en séparer, sauf si une écurie s'approche d'une offre équivalente à celle que les Rhodaniens ont déboursée pour l'acheter à Lille, soit 22 millions d'euros. Une somme qui n'est pas dans les cordes de l'écurie allemande à moins qu'elle ne vende son attaquant numéro un Wout Weghorst, pisté par Arsenal et Newcastle et dont le prix demandé est de 35 millions d'euros. Mais même en cas de vente, en plus de Thiago Mendes, il faudra lui trouver un remplaçant.