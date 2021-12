Le FC Barcelone hésite pour Edinson Cavani

La suite après cette publicité

Après avoir assuré le recrutement de Ferran Torres, le FC Barcelone apprécie fortement le profil d'Edinson Cavani (34 ans) pour renforcer son attaque. Libre en fin de saison, l'Uruguayen a peu joué avec Manchester United lors de l'exercice actuel (8 matches, 1 but). Dans ce contexte, un départ semble évident que ce soit cet hiver ou cet été. Selon Sport, les discussions sont en bonne voie autour d'un contrat d'un an et demi mais les Catalans hésiteraient.

Voulant renforcer d'autres secteurs et face à l'arrivée de Ferran Torres, les Blaugranas se demanderaient si ce ne serait pas judicieux d'attendre juin pour faire venir un nouveau buteur. Cela pourrait profiter au club brésilien du Corinthians qui veut faire d'Edinson Cavani son nouveau leader.