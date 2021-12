Mercato : le FC Barcelone a une tout autre priorité avant Edinson Cavani

La suite après cette publicité

Le mercato hivernal n'a pas encore officiellement débuté, mais certains clubs sont déjà au taquet pour se renforcer. En Espagne, le FC Barcelone doit absolument recruter sur le plan offensif, surtout après la retraite forcée de Sergio Agüero et les blessures de Memphis Depay et Martin Braithwaite. Et ça tombe bien car d'après les dernières informations publiées de l'autre côté des Pyrénées, l'attaquant de Manchester City Ferran Torres va bientôt débarquer. Mais le club catalan ne compte pas s'arrêter là.

Que ce soit en Angleterre ou en Espagne, les rumeurs se multiplient autour d'Edinson Cavani. L'élément offensif de Manchester United, en fin de contrat en juin 2022, semble lui aussi proche du FCB., Mais avant de penser à mettre la main sur un autre avant-centre, les Blaugranas ont une tout autre priorité. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo explique en effet que le Barça a un énorme chantier en défense à régler au plus vite. Il va en effet falloir apporter du sang neuf derrière, d'où les rumeurs César Azpilicueta (Chelsea) ou Noussair Mazraoui (Ajax, échange avec Dest).

Une doublure pour Jordi Alba recherchée

Malheureusement, la situation semble bien plus complexe. Le quotidien espagnol affirme en effet que les dirigeants barcelonais doivent à tout prix trouver une doublure à Jordi Alba, qui n'a aucune réelle concurrence au poste de latéral gauche et qui a enchaîné les matches malgré quelques blessures (18 matches TCC). Concernant le flanc droit, il va donc falloir régler le cas Sergiño Dest, devenu presque indésirable avec Xavi Hernandez et qui pourrait donc filer à l'Ajax Amsterdam en échange du Marocain cité au-dessus.

Enfin, pour la défense centrale, Samuel Umtiti est toujours dans la liste des joueurs poussés vers la sortie, tandis qu'Óscar Mingueza n'est pas non plus à l'abri d'un départ en janvier. Forcément, s'ils partent, il faudra les remplacer et le Barça aura encore plus de boulot mais une petite révolution semble de profiler en défense pour les pensionnaires du Camp Nou. Car marquer des buts avec des joueurs de qualité, c'est important, mais avoir une défense de fer aussi.