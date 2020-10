Villarreal : Juan Foyth débarque en prêt

Alors qu'il était entre autres pisté par le Stade Rennais, Juan Foyth s'est finalement engagé avec Villarreal. Le sous-marin jaune officialise ainsi une 6e recrue après Coquelin, Parejo, Kubo, Estupiñan et Rulli. Le défenseur argentin arrive de Tottenham sous la forme d'un prêt avec option d'achat pour une saison.

Le joueur de 22 ans rejoint donc l'Espagne après une saison avec seulement 7 disputés pour les Spurs. Unai Emery pourra compter sur un défenseur qui « se distingue par sa capacité d'anticipation et son habileté à la récupération. De plus, il a une grande sortie de balle et une grande puissance dans le jeu aérien » comme l'indique le communiqué de l'actuel 3e de Liga.