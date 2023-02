Raphaël Varane de retour en Equipe de France ?

La suite après cette publicité

L’annonce de sa retraite internationale au début du mois de février, à l’âge de 29 ans, avait fait l’objet d’une bombe. Raphaël Varane, symbole de cette jeunesse qui avait pris le pouvoir chez les Bleus en 2013, avait estimé avoir fait son temps, préférant refiler le témoin à la nouvelle génération dorée pointant le bout de son nez. Une décision qui avait grandement étonné, même si l’ancien joueur du Real Madrid était miné par les pépins physiques depuis des mois.

Mais pour l’ancien international tricolore Mikaël Sylvestre (40 sélections), l’espoir de revoir Raphaël Varane arborer le maillot des Bleus un jour peut être permis. Dans un entretien accordé au site Bettingexpert.com, l’ancien joueur de Manchester United et d’Arsenal a évoqué la décision de son cadet et à laisser ouvert la porte à un retour, c’est en tout cas ce qu’il espère. «J’ai l’espoir qu’il puisse faire son retour à un moment donné, comme Zinédine Zidane. S’il a besoin d’une pause, mentalement et physiquement, c’est quelque chose que nous devons respecter. Faire face aux blessures, cela dépend de votre état physique et mental. Il a failli ne pas participer à la Coupe du monde. Le football international est une machine qui ne s’arrête pas et qui est hyper intense.» Reste à savoir ce qu’en pense le principal intéressé.

