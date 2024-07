Liverpool : une décision est prise pour l’avenir de Salah

Pas un été sans que le dossier Mohamed Salah ne soit sur toutes les lèvres à Liverpool. Les Reds ont pris une décision concernant le Pharaon, il ne partira pas cet été. À un an de la fin de son contrat, l’Egyptien ne sera pas vendu par le club de la Mersey, peu importe l’offre qui sera mise sur la table.

Arne Slot compte sur lui pour la saison à venir et les dirigeants veulent le convaincre de prolonger son contrat. Selon le Mirror, Liverpool aurait refusé une offre de plus de 175 millions d’euros de la part d’Al-Ittihad l’été dernier et ne compte pas brader son joueur star cet été, même s’il refuse de prolonger son contrat avec les Reds.