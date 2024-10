Coupe du monde des Clubs de la FIFA : Nasser Al-Khelaïfi s’en prend durement aux clubs et aux joueurs !

Cette fois, le sujet pourrait bien déboucher sur des conséquences inédites. Depuis l’annonce de la création d’une Coupe du monde des Clubs (élargie à 32 équipes) par la FIFA, les acteurs du ballon rond n’hésitent plus à exprimer publiquement leur ras-le-bol face à un calendrier démentiel. Des critiques justifiées par les cascades de blessures survenues depuis le début de la saison. Les joueurs peuvent-ils gérer une saison avec leur championnat, une Ligue des Champions rallongée et le Mondial des Clubs dans la foulée ? Interrogé par AS sur ce problème de calendrier, Nasser Al-Khelaîfi concède qu’il y a un souci.

« C’est un sujet de débat, bien sûr. Il l’a toujours été, pour être honnête, mais je pense qu’il est nécessaire que toutes les parties prenantes se réunissent pour en discuter de manière prospère et voir ce qui est le mieux pour tout le monde », a-t-il déclaré, avant de hausser le ton au moment d’évoquer les critiques formulées à l’encontre de la toute nouvelle compétition créée par la FIFA, le Mondial des Clubs. Organisé l’été prochain aux États-Unis (du 15 juin au 13 juillet), le tournoi, qui se tiendra tous les quatre ans, suscite énormément de débats puisqu’il vient alourdir encore plus un calendrier déjà surchargé.

« Si vous avez une plainte à formuler, ne jouez pas le Mondial des Clubs »

Mais pour NAK, les clubs font preuve d’hypocrisie. Et le président du PSG invite clairement les râleurs à se retirer de la compétition. « Tous les clubs veulent participer à la Coupe du monde des Clubs. Les joueurs ou les clubs qui ont des griefs à formuler, qu’ils ne la jouent pas ! Si vous avez une plainte à formuler, ne la jouez pas. J’ai reçu des plaintes parce qu’il y avait une limite de deux équipes par pays. Ils voulaient plus de deux équipes. Et de l’autre côté, il y a aussi des plaintes, de la part des joueurs ». Et les joueurs aussi en prennent pour leur grade.

S’il concède qu’une solution doit être trouvée pour protéger les acteurs du jeu, le dirigeant parisien pointe du doigt des acteurs souhaitant alléger le calendrier tout en gagnant plus d’argent. « Bien sûr, nous respectons les joueurs et ils doivent être protégés. Nous essayons de trouver comment générer cet argent supplémentaire. Les clubs financent l’écosystème dans les meilleures conditions et les salaires ne cessent d’augmenter. Mais nous ne nous déplaçons pas uniquement pour l’argent, c’est un mauvais message : les clubs se déplacent pour récupérer l’argent qu’ils ont dépensé. Si les compétitions et les revenus sont les mêmes et que l’autre partie (les joueurs) veut plus de salaires… » Ambiance…