Everton blinde Lucas Digne

Depuis la saison 2018-2019, Lucas Digne défend les couleurs d'Everton. Un club où l'international tricolore a vite gagné sa place et où il a mis tout le monde d'accord. Titulaire en puissance, l'ancien du LOSC et du PSG est une pièce maîtresse de l'effectif de Carlo Ancelotti. Et les Toffees ont décidé de le récompenser en prolongeant son contrat, écartant aussi au passage ses prétendants dont Manchester City. «Lucas Digne a signé un nouveau contrat à long terme avec Everton, engageant son avenir pour le Club jusqu'à fin juin 2025», peut-on lire sur le communiqué de presse.

Puis, le joueur a confié : «les fans m'ont fait sentir chez moi depuis le début, ils m'ont montré un grand amour et ont créé une chanson pour moi. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment et il est très important pour moi de garder la stabilité. Nous avons un gros projet avec le club et nous pouvons obtenir quelque chose de très bien à la fin de cette saison et pour les prochaines années. Je veux jouer en Europe et Everton est le meilleur endroit pour le faire. J'ai vu les progrès chaque année depuis mon arrivée au club, nous bâtissons une équipe solide. Lorsque vous signez pour Everton, c'est comme un mariage incroyable. Il vous suffit de faire de votre mieux chaque jour pour montrer aux supporters l'amour que vous avez pour eux. C'est ce que je fais. Je veux leur rendre ce qu'ils me donnent et c'est tout simplement incroyable. Il était clair dans mon esprit que je voulais continuer avec Everton.»