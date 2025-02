LdC, PSG : Luis Enrique prévient Brest avant le match retour

Annoncé comme le grand favori de ce barrage aller de Ligue des champions face à Brest, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique a fait le travail. Vainqueurs 3 buts à 0, les Franciliens ont, sauf catastrophe, quasiment validé leur ticket pour les huitièmes de finale. Ravi de la prestation de ses joueurs, Luis Enrique a confirmé que la victoire face à Manchester City le mois dernier continue d’avoir un effet positif sur ses hommes. L’Espagnol en a également profité pour envoyer un message au SB29 avant le match retour.

La suite après cette publicité

«Le résultat m’a plu. Brest est une équipe qui avait marqué huit buts contre nous lors des cinq derniers matchs, notre solidarité m’a plu. Ils auraient pu marquer, particulièrement sur corner. On a eu de la chance. Le résultat est exagéré par rapport à ce que Brest a montré. Les chiffres sont là et parlent d’eux. Il y a une régularité qui fait que l’équipe est meilleure. Brest nous a fait souffrir. On a bien défendu. Notre équipe est faite pour attaquer. On est dans une très bonne série. Le match de Manchester City a libéré tout le monde. Le niveau de confiance est au plus haut. Il est hors de question de prendre le match retour contre Brest comme un entraînement. Sur les cinq derniers matchs contre eux, les deux fois où on menait de deux buts on a fait match nul. L’objectif est de passer en 8e en gagnant le match. C’est ce qu’on voudra faire», a-t-il confié en conférence de presse.