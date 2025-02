Brest - PSG : les notes du match

Un barrage 100% français réjouissant ou une affiche de L1 aux allures de Coupe de France, le match aller entre Brest et le PSG était diversement jugé par les amoureux du football. C’était aussi au Roudourou de mettre le feu pour aider son équipe à déstabiliser une formation parisienne forcément favorite. Mais c’est bien le scénario redouté qui a pris place, avec d’emblée une domination des hommes de Luis Enrique, avec plus de 70% de possession dans le premier quart d’heure. Mais pas d’occasion franche, jusqu’à une frappe de Dembélé détournée de la main par le malheureux Lees-Melou (17e). Après vérification auprès de la VAR, l’arbitre désignait le point de penalty. Vitinha exécutait la sentence (0-1, 21e).

Le PSG ouvrait donc rapidement la marque, forçant Brest à se découvrir un peu plus que lors des premières minutes. Mais le match peinait à sortir d’un rythme ronronnant. Jusqu’à ce que Brest parvienne enfin à emballer les débats. D’abord par un rush de Sima, finalement contré in extremis par Pacho, puis, sur le corner suivant, par une tête de Sima, encore, qui finissait sur le poteau (35e). En l’espace de deux minutes, le club breton secouait sacrément le PSG, prouvant qu’il avait les moyens de marquer. Le PSG répondait avec un débordement de Doué, en jambes, qui trouvait Barcola, dont la frappe n’était pas cadrée (38e).

Dembélé encore décisif

Hakimi touchait lui aussi le poteau, le sien, en intervenant sur un centre (40e). Résultat, 1 tir brestois en première période, 2 poteaux touchés. Mais en Ligue des Champions, il ne faut pas faire de cadeau, le PSG l’a appris à ses dépens. Alors il n’a pas laissé passer l’occasion d’alourdir le score après une sortie de balle merveilleuse. Hakimi a mangé l’espace, servi Dembélé, qui s’est chargé du reste en surprenant Bizot sur le côté fermé (0-2, 45e). Au retour des vestiaires, Brest mettait la pression sur le but parisien et Sima trouvait encore le poteau (49e) ! Paris pensait inscrire le troisième but, mais Barcola était signalé hors-jeu et le but de Doué était annulé.

Loué pour son efficacité ces dernières semaines, Dembélé ratait une grosse occasion sur un service en or de João Neves (58e). Barcola aussi se loupait devant Bizot après une nouvelle sortie de balle parfaite (62e). Mais le PSG enchaînait encore, et sur un coup de billard, Dembélé se saisissait du ballon, rentrait dans la surface et ajustait à nouveau Bizot (0-3, 66e). Le match semblait plié, tout comme la qualification avant même le match retour. Luis Enrique pouvait lancer son coaching et faisait entrer successivement Kvaratskhelia, Lee puis Ramos. Brest tentait de réduire la marque, mais n’y parvenait pas. Le PSG a peut-être fait le plus dur ce mardi soir en ne laissant que peu d’espoir à son adversaire en vue du match retour.

L’homme du match : Ousmane Dembélé (7,5) : meilleur joueur parisien depuis quelques mois, "Dembouz" a encore été inspiré ce soir. Actif sur le front de l’attaque dès les premières minutes de jeu, c’est lui qui a poussé Pierre Lees-Melou à faire main pour aller chercher le penalty de l’ouverture du score. N’hésitant pas à redescendre pour être un relais privilégié avec ses coéquipiers, il a participé au jeu mais aura parfois montré un déchet préjudiciable. Offensivement, il a continué sur sa série prolifique en allant lui-même chercher son but pour permettre à Paris de faire le break avant la pause (45+1e). En seconde période, il aura raté une énorme occasion qui aurait permis le 3-0 aux siens (58e). Loin d’être abattu, il se sera vengé en faisant parler son abnégation et en s’offrant le doublé après un coup de billard (66e). Pour autant, il aura encore été maladroit face au but de Marco Bizot quelques minutes plus tard. Remplacé par Gonçalo Ramos (82e), auteur d’une entrée valeureuse.

Stade Brestois

- Bizot (2) : le gardien brestois a été sollicité dès les premières minutes pour intercepter un superbe ballon envoyé par Hakimi (9e). Il a brillamment stoppé la frappe à bout portant de João Neves (16e), retardant ainsi l’ouverture du score parisienne. Cependant, il n’a rien pu faire face au penalty imparable de Vitinha, ni sur le but de Dembélé en fin de première mi-temps, où la défense a été prise de vitesse.

- Lala (4) : Lala a réalisé un match plutôt agréable, mais globalement moyen. Sur l’un de ses premiers ballons, il s’est ouvert une belle voie pour décrocher un centre pour Ajorque (21e). Le joueur a touché une bonne cinquantaine de ballons et a réussi environ 30 passes précises, démontrant une certaine maîtrise technique. Sur son côté, il a effectué de jolis mouvements, apportant une certaine fluidité au jeu de son équipe. Cependant, malgré ces aspects positifs, son impact global sur le match n’a pas été suffisamment décisif.

- Chardonnet (3) : il a connu une première impression marquante en se heurtant à Nuno Mendes, stoppant ainsi sa lancée vers les cages brestoises dès la 7e minute. Mais globalement, ce fut un match compliqué pour lui et pour la défense brestoise, face aux assauts parisiens. Il a toutefois montré de la justesse technique, comme en témoigne sa mauvaise relance interceptée par Dembélé à la 74e minute. Malgré ses efforts, il a eu du mal à contenir les attaques adverses.

- Coulibaly (3,5) : avec trois buts encaissés ce soir, la défense brestoise a connu une soirée particulièrement difficile. Cependant, Soumaila Coulibaly a réussi à se démarquer en montrant plusieurs belles actions. Bien qu’il ait été un peu au-dessus de la mêlée, ses efforts n’ont pas suffi à inverser le résultat final.

- Haïdara (2,5) : le défenseur brestois a réussi à bien contenir Doué en début de match, notamment lors d’une intervention décisive dès la 3e minute, suivie d’un bon positionnement face à Hakimi à la 4e minute. Il a également réalisé une belle ouverture pour Sima à la 11e minute. Cependant, la fin de la première mi-temps a été plus compliquée pour lui, avec le passage en force de Desiré Doué à la 31e et à la 37e minute, ainsi que le but de Dembélé sur son côté.

- Camara (5) : le début de la première mi-temps a été assez terne et sans relief, mais le joueur s’est repris vers la fin du premier acte avec quelques actions intéressantes. Il s’est imposé en dribble face à Nuno Mendes, réussissant à centrer vers les six mètres parisiens, créant ainsi une action dangereuse pour son équipe. À la 41e minute, il a récupéré un ballon au milieu de terrain après une intervention sur Vitinha, lançant immédiatement une contre-attaque. Il laisse sa place à Ibrahim Salah (83e).

- Lees-Melou (3) : il a connu un début de rencontre difficile, courant beaucoup mais touchant peu le ballon en raison de l’omniprésence des Parisiens au milieu de terrain. Lees-Melou a provoqué l’ouverture du score parisien en touchant le ballon de la main dans la surface de réparation, entraînant un penalty transformé par Vitinha à la 20e minute. Le milieu a tenté de lancer une offensive dans les 30 mètres parisiens à la 28e minute, mais sans succès, la défense adverse restant intraitable. Malgré ses efforts pour se montrer dangereux, il a eu du mal à peser sur le jeu face à une équipe parisienne bien en place. Un match compliqué, où il a semblé en manque d’inspiration. Remplacé par Mathias Pereira Lage (83e), qui a réalisé quelques belles actions à la fin de la partie.

- Magnetti (3) : Magnetti a livré une première mi-temps plus que moyenne, touchant seulement 16 ballons et ne remportant qu’un seul de ses trois duels. Il n’a pas réussi à s’imposer au milieu de terrain, peinant à peser sur le jeu et à influencer les actions offensives de son équipe. Remplacé par Edimilson Fernandes à la 64e minute de jeu.

- Faivre (2,5) : Romain Faivre a été assez discret, voire fantomatique à certains moments du match. Il n’a pas réussi à peser sur le jeu brestois, livrant une prestation anonyme, bien en deçà de ses standards habituels. Son manque d’impact et d’influence sur le terrain a été notable, laissant son équipe sans l’apport offensif attendu de sa part. Il est remplacé par Kamory Doumbia (72e).

- Sima (4) : un match globalement moyen, mais ponctué de quelques moments assez intéressants. Sima a initié le premier mouvement offensif de son équipe dès la 1ère minute, centrant un ballon qui a fini dans les mains de Donnarumma. Il a ensuite glissé le ballon à Magnetti mais a fait un mauvais choix en optant pour une solution collective, perdant ainsi une opportunité (2e). Présent sur les rares attaques brestoises, il a montré quelques éclairs de talent. À la 33e minute, il a pris le meilleur sur Pacho, se lançant seul vers les cages parisiennes, mais a encore fait un mauvais choix dans la surface, perdant le ballon. Une minute plus tard, sur un corner, il a envoyé une puissante tête sur le poteau parisien, l’action la plus dangereuse de Brest en première période. Au retour des vestiaires, finalement, le joueur a encore décroché une belle frappe vers les cages du PSG (46e). Remplacé par Mama Baldé à la 64e minute, qui n’a pas réellement pesé sur la fin de rencontre.

- Ajorque (4) : l’attaquant a montré quelques éclairs de talent, dans un match plutôt moyen, notamment en exposant ses qualités de renard des surfaces. À la 12e minute, il a contré un renvoi de Donnarumma et a bien failli ouvrir le score pour Brest. Sur un centre de Lala à la 21e minute, il n’a pas réussi à se positionner idéalement pour décocher une tête. Ajorque a tenté de peser sur la défense adverse, mais sans parvenir à concrétiser ses efforts en actions réellement dangereuses.

PSG

- Donnarumma (5,5) : d’entrée, il a été l’auteur d’une énorme erreur de relance qui aurait pu coûter cher au PSG face à Ajorque (13e). Sur sa ligne, le joueur formé à l’AC Milan aura néanmoins été irréprochable. Sauvé à trois reprises par ses montants, le gardien transalpin aura été rassurant sur les quelques interventions qu’il a eu à gérer.

- Hakimi (4,5) : en première période, le Marocain aura été sacrément fébrile. Malgré quelques incursions offensives intéressantes, l’ancien du Real Madrid aura raté plusieurs interventions simples et aura été hésitant face à ses vis-à-vis. Il aurait même pu tromper Donnarumma avec un dégagement totalement hasardeux qui a fini sur le poteau (39e). Auteur d’une passe décisive assez anecdotique tant Ousmane Dembélé va chercher son but tout seul (45+1e). En seconde période, Hakimi n’aura toujours pas été en vue et a eu le mérite de gratter quelques ballons grâce à ses qualités athlétiques. Ses nombreux ballons perdus bêtement viennent illustrer sa prestation assez morose.

- Marquinhos (6) : le capitaine parisien aura été très solide ce soir. Face à des attaquants brestois peu inspirés, Même s’il a été dépassé dans le duel aérien qui aurait pu mener à l’égalisation d’Abdallah Sima, le Brésilien (35e) aura été prompt sur toutes ses interventions. En seconde période, il s’est encore interposé brillamment face aux attaquants brestois, n’hésitant pas à célébrer chacune de ses bonnes interventions. Un patron.

- Pacho (6) : comme souvent, l’Équatorien a livré une prestation plus que correcte. Impérial dans les duels, il aura fait parler sa vivacité pour répondre à l’impact physique de Ludovic Ajorque. Dépassé par Sima, il a eu le mérite de faire un retour parfait sur son adversaire (34e). En seconde période, il aura été assez irréprochable malgré les flopées d’actions brestoises. Solide comme un roc.

- Mendes (5) : lors du premier acte, le Portugais aura été l’un des joueurs les plus faibles côté parisien. Timide offensivement, il a été constamment dépassé défensivement et n’aura pas été tranchant de l’autre côté du terrain. Plus valeureux en seconde période, il aura quand même montré un certain manque de motivation à l’idée de récupérer des ballons pour faire respirer sa défense. Perdant trop de ballons pour un latéral gauche, il n’a pas réalisé une si belle prestation pour un joueur de son talent.

- Ruiz (5) : aligné dans l’entrejeu, l’Espagnol a été clairement moins en vue que ses compères portugais. Peu touché par ses coéquipiers, il n’a pas montré une envie débordante à la récupération du ballon. Fiable techniquement, il n’aura néanmoins pas perdu beaucoup de ballons mais aura montré une sacrée fébrilité dans les duels. Un match assez maussade pour le transfuge de Naples.

- Vitinha (7) : auteur d’une très bonne saison, le Portugais a continué sur sa lancée ce mardi. Trop facile pour le milieu de terrain adverse, il aura été le métronome du jeu parisien en étant à la récupération de plusieurs ballons. Faisant parler son sang-froid pour ouvrir le score sur penalty (19e), il a lancé le bal parisien. Désireux d’accélérer la cadence dès qu’il en a eu l’occasion, ses inspirations pour faire avancer le bloc parisien auront été une vraie bouffée d’air frais pour son équipe. Son récital s’est poursuivi en seconde période avec un nombre d’actions de grande classe tellement grand qu’on en vient presque à en oublier certaines. Si précieux dans l’entrejeu du PSG, il aura été l’homme du match, à défaut d’avoir été l’homme du résultat.

- Joao Neves (7) : en grande forme depuis son arrivée à Paris, le génial milieu de terrain a continué sur sa lancée. Hyperactif, il aura été largement présent à la récupération et aura fait vivre un calvaire à ses adversaires. Impeccable sur ses moindres inspirations de passes vers l’avant, il a montré une application qui aura permis à Neves de ne pas perdre beaucoup de ballons. Grattant énormément de ballons, il aura été un harceleur permanent des porteurs de balle brestois. Généreux, il a avalé les kilomètres tel un marathonien et aura prouvé qu’il est le poumon de cette équipe parisienne qui a également grandement besoin de sa créativité.

- Barcola (5) : en première période, il a livré une prestation neutre. Ne prenant pas assez de vitesse son adversaire direct, il aura été timide lors du premier acte et s’est souvent contenté de remettre en retrait car il ne pouvait pas profiter des dédoublements de Mendes. Sur un service de Doué, il aura raté une énorme occasion en faisant preuve de maladresse sur un geste pourtant simple (38e). Au retour des vestiaires, il a encore été intéressant via ses percées mais son déchet sur des passes et des tirs (61e) est venu ternir sa prestation. Un match peu reluisant… Remplacé par Lee Kang-In (75e) qui a réalisé une entrée intéressante.

- Dembélé (7,5) : voir ci-dessus.

- Doué (6) : titularisé en attaque au profit de Khvicha Kvaratskhelia, le joueur formé à Rennes a encore été percutant. Faisant vivre un calvaire à Massadio Haïdara sur son flanc droit, Doué a été particulièrement inspiré et aura apporté un danger permanent sur ses prises de balles. À l’aise techniquement, le numéro 14 parisien nous aura gratifié de plusieurs gestes de classe et sa vision de jeu aura été mise en avant sur quelques passes bien senties. Pour autant, le joueur de 19 ans s’est éteint au fil de la rencontre et a perdu un nombre incalculable de ballons au gré des minutes. Bousculé physiquement, il a été remplacé par Kvaratskhelia qui a réalisé une entrée atone (67e).