Bastia : deux clubs lâchent une offre pour Zakaria Ariss

Arrivé en Corse à l’été 2024, Zakaria Ariss (21 ans) s’est imposé comme un élément fiable au sein de l’effectif bastiais. Le défenseur gauche du SC Bastia, capable de jouer partout en défense, est devenu un titulaire indiscutable de l’équipe de Réginald Ray, où il a déjà disputé 19 matches de Ligue 2 cette saison, dont une passe décisive.

Sous contrat avec la lanterne rouge de Ligue 2 jusqu’en 2028, l’ex-international U17 marocain représente une cible intéressante pour des clubs à la recherche d’un profil moderne en défense. Selon nos informations, le Standard de Liège aurait déjà lâché une offre, tout comme l’Union de Philadelphia, en MLS. Le défenseur polyvalent, passé par le centre de formation de l’OM, pourrait franchir une nouvelle étape dans sa carrière si une offre satisfaisante se matérialise cet hiver.