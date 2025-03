Real Madrid : la critique de Fabio Capello sur le duo Vinicius-Mbappé

C’est un débat qui revient souvent depuis son arrivée au Real Madrid : Kylian Mbappé est-il compatible avec Vinicius Jr puisque les deux aiment jouer sur le couloir gauche. Pour le moment, Carlo Ancelotti compose avec les deux stars et essayent d’alterner leur positionnement pendant les matches. Mais cette solution ne semble pas vraiment viable. Dans un entretien accordé à Flashscore, l’ancien coach italien Fabio Capello a expliqué que le Mbappe et Vinicius n’étaient absolument pas compatibles.

La suite après cette publicité

«Ils sont un peu plus difficiles à faire jouer ensemble parce que Mbappé et Vinicius jouent au même poste et donc ils se marchent sur les pieds, et ils ne sont pas performants. Alors ils ont de grandes qualités, ils arrivent à faire valoir ce que les autres ne peuvent pas faire dans des espaces réduits, dans des jeux auxquels personne ne pense, mais ce n’est pas cette harmonie de jeu. C’est une équipe de Galactiques devant, avec des problèmes au milieu de terrain après le départ de Kroos, des problèmes en défense avec les blessures de Carvajal et d’autres», a-t-il ainsi lancé. Une analyse que certains partageront certainement.