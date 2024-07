Les dernières déclarations étonnantes de l’agent de Kvaratskhelia sur le PSG

Annoncé comme une priorité pour le Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia est très difficile à déloger du Napoli. Les Partenopei ne veulent pas le laisser filer et si le Géorgien doit partir, ce sera en échange de 120 M€. Un montant trop élevé pour le club de la capitale. Depuis, les négociations semblent au point mort. Pour preuve, les dernières déclarations de l’agent du joueur, Mamuka Jugeli.

La suite après cette publicité

«Concernant le contrat, tout dépend du président de Naples. S’il veut vendre Kvara, il le fera. Si Naples dit de rester, le contrat est le contrat, Kvara le renouvellera. (…) Khvicha a beaucoup d’offres. On a parlé du PSG, mais je ne connais pas Luis Campos. Vaut-il 100 millions ? Je ne sais pas. Le plus important pour moi, c’est qu’il s’est fait un nom en Europe. De Laurentiis ? Ma relation avec lui est bonne, je le respecte et il y a du respect d’un point de vue humain et professionnel», a-t-il confié au journaliste russe Nobel Arustamyan.