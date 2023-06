OL, Bleuets : Maxence Caqueret ne cache pas son ambition

La suite après cette publicité

Maxence Caqueret continue de s’épanouir avec son club formateur de l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain a encore confirmé son statut de titulaire dans le onze rhodanien malgré une saison compliquée. Avant de débuter l’Euro Espoirs 2024, qui est organisé en Roumanie et en Géorgie, avec les Bleuets, le joueur de 23 ans est revenu sur cette période difficile lors d’une interview accordée à nos confrères de RMC Sport. «La saison n’a pas été bonne. On n’a pas atteint les objectifs qu’on voulait. On voulait terminer sur le podium. On en est loin (l’OL a terminé à la 7ème place, ndlr). C’est un grand regret. On a fait une meilleure deuxième partie de saison. On a été plus régulier, on avait un meilleur style de jeu mais ce n’est pas suffisant quand on est à Lyon. Il faut prendre conscience qu’il faudra élever le niveau dans les années à venir pour atteindre nos objectifs», a tout d’abord confié le Bleuet.

Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est ensuite revenu sur sa polyvalence en rappelant qu’il pouvait évaluer un cran plus haut ou plus bas en fonction des besoins de son équipe. «Je peux jouer aux deux postes. J’ai eu une meilleure utilisation quand j’étais plus bas, quand je faisais jouer mon équipe et que mon rôle était d’attaquer et de défendre, d’être un peu plus libre. Plus haut, j’ai pu marquer des buts et faire plus de passes décisives. Ce sont deux postes que j’aime bien» a tenu à rappeler Maxence Caqueret avant de conclure sur son rôle chez les Bleuets et son envie de porter le brassard de capitaine puis d’évoluer avec les A : «capitaine je ne sais pas encore mais c’est un rôle que je prendrais avec plaisir. J’ai souvent eu le brassard. J’aime avoir ce rôle de leader et parler avec mes coéquipiers et le staff. J’ai été en sélection des U16 aux Espoirs. Evidemment qu’atteindre cette sélection A est un objectif. C’est le graal. Il faut travailler. C’est mon objectif premier».

