FC Barcelone : le groupe convoqué pour défier Bilbao

Dimanche soir (21 heures), le FC Barcelone recevra l'Athletic Club sur sa pelouse du Camp Nou dans le cadre de la 11ème journée de Liga. Une belle affiche du championnat espagnol dans laquelle les hommes de Xavi, dauphins du Real Madrid avant ce week-end, voudront confirmer leur succès à domicile face à Villarreal en milieu de semaine (3-0).

La suite après cette publicité

Pour ce choc en Catalogne, le technicien espagnol a fait appel à 22 joueurs, parmi lesquels on retrouve bien évidemment les stars Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé et Ansu Fati. L'autre Français du Barça, Jules Kounde, est, lui aussi, présent, tout comme Raphinha, l'ancien attaquant de Rennes, et le Golden Boy 2022, Gavi. Les cadres en difficulté que sont Sergio Busquets, Jordi Alba ou encore Gerard Piqué seront eux scrutés de près au Camp Nou en cas d'apparition sur la pelouse.