PSG : Luis Enrique esquive le sujet Adrien Rabiot

Ce dimanche, Adrien Rabiot va retrouver le Parc des Princes pour la première fois dans un match de Ligue 1. Après son départ vers la Juventus Turin en 2019, le milieu de terrain va donc refouler le terrain de son club formateur. Problème, ce sera sous les couleurs de l’OM, l’ennemi juré du club parisien. Une situation qui provoque l’ire des supporters franciliens, qui préparent sûrement un accueil houleux à leur ancien protégé. Interrogé sur cette situation, Luis Enrique a botté en touche en rappelant qu’il n’avait pas été sifflé au Bernabeu lors de son passage du Real Madrid au FC Barcelone en 1996 :

«Si ça m’est arrivé lorsque j’ai quitté le Real pour le Barça ? Je ne me souviens pas, je crois qu’on ne me sifflait pas au Bernabeu. Aucun mot, aucune insulte, cela a été formidable. On pourrait débattre longtemps et je ne veux pas rentrer dans ce jeu. J’ai un respect pour tous les joueurs adverses et je n’ai rien à dire. Les lois et règles doivent s’appliquer à tout le monde.»

