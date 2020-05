Juventus : Adrien Rabiot est revenu à Turin

Depuis mardi matin, Adrien Rabiot est au cœur des débats en Italie. Le journal La Stampa expliquait en effet que le milieu de terrain français n'était pas rentré à Turin pour la reprise de l'entraînement, employant même le mot «grève». Et dans la soirée, nous vous apportions des précisions au sujet de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Ce mercredi matin, c'est le principal concerné lui-même qui a tenu à démentir le tout via son compte Instagram.

En tout cas, Adrien Rabiot était attendu aujourd'hui à Turin et le joueur âgé de 25 est bel et bien revenu. C'est le journaliste Romeo Agresti qui a partagé il y a quelques instants une photo du Français sur le sol italien, juste après son arrivée. Désormais, le natif de Saint-Maurice va devoir rester isolé pendant quatorze jours.

Ecco #Rabiot, appena arrivato a Torino // Here is Rabiot just arrived in Turin 🇫🇷⚪️⚫️@GoalItalia pic.twitter.com/pDrj1q7kds