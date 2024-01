L’Atlético Madrid se penche sur Thiago Almada

Cet hiver, l’Atlético Madrid s’active sur le mercato hivernal, surtout dans le sens des départs. Angel Correa, Stefan Savic et Mario Hermoso voient leur avenir incertain avec les Colchoneros. Au rayon des arrivées, le club espagnol est plutôt discret même si une piste menant en MLS pourrait prendre de l’ampleur dans les prochaines heures.

En effet, selon le journal espagnol AS, l’Atlético Madrid, qui aimerait recruter Thiago Almada (22 ans) en provenance d’Atlanta United aux États-Unis, pourrait bénéficier d’un coup de pouce des dirigeants américains.. L’Argentin a inscrit 12 buts et délivré 16 passes décisives en MLS en 33 matchs en 2023/2024. Et pour faciliter l’opération, AS révèle qu’Atlanta est prêt à faire baisser le prix de la transaction pour conclure rapidement le transfert. Une offre entre 22 et 25 millions d’euros pourrait convaincre les dirigeants américains de céder leur milieu offensif dès cet hiver.